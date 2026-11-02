Марку Кричку поново позлило

Аутор:АТВ редакција
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Ухапшеном начелнику Управе криминалистичке полиције Марку Кричку данас је поново позлило пред саслушање у Вишем јавном тужилаштву у Београду, сазнаје незванично "Курир".
Према незваничним информацијама, начелник УКП пребачен је у Хитну помоћ на преглед, послије чега је враћен у београдску Палату правде, гдје би његово испитивање требало да се настави.
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Како је "Курир" писао, љекарска помоћ указивана му је и јуче послије привођења, у службеним просторијама полиције.
Марко Кричак ухапшен је јуче ујутру по налогу Посебног одјељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, заједно са Бошком Секуловићем, начелником Службе за сузбијање криминала.
Високи функционери полиције, подсјетимо, ухапшени су због сумње да су од 12. маја до 3. јуна, као службена лица МУП-а прекорачили и искористили свој службени положај током истраге убиства Александра Нешовића Баје, у ресторану "27" на Сењаку.
Кричак и Секуловић, који су учествовали у истрази, сумњиче се да су тада повриједили права бившег начелника ПУ за град Београд Веселина Милића, ког су означили као помагача у злочину иако су, како се сумња, знали да постоје докази који указују да у вријеме извршења убиства није био у ресторану. Милић је, подсјетимо, у притвору провео скоро два мјесеца.
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Такође, начелник УКП-а, сумњичи се и да је са више неидентификованих полицијских службеника 16. маја злостављао и мучио власника ресторана у ком се убиство догодило, Ненада Лукића.
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