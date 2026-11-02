Карлеуша: Пријетили су ми смрћу: Немам оружје, али има ко да ме брани

Аутор:АТВ редакција
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Српска пјевачица Јелена Карлеуша испричала је да је у изборној ноћи у Србији, након, како тврди, бројних пријетњи смрћу, на прозоре виле спустила металне ролетне, што је уплашило њену малољетну кћерку Нику.
Карлеуша је о томе говорила током снимања емисије "Пинкове звијезде". Како је рекла, изборне ноћи 25. октобра била је сама у вили с кћерком и кућним љубимцима.
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"Број телефона, адреса гдје живим сада с малољетним дјететом, то је данас нова реалност, коју сви живимо и очигледно да нико, ни институције које треба да реагују нити јавност да реагује. Имала сам много пријетњи смрћу, баш много. Ја умјесто да причам о дивним концертима, да правим свјетску каријеру, ја причам о пријетњама смрћу. Имам осјећај у овој земљи као да сањам јер ја сам хтјела да будем музичка звијезда, а испоставило се да ја причам само о забранама, пријетњама, смрћу", навела је.
Иронично је додала како је супер бити она и бавити се музиком у Србији.
"Дијете се уплашило, 25. увече, кад је кренула масовна хистерија, кренуле су масовне пријетње, ја сам узела па сам навукла металне шалоне јер су ме звали људи и рекли ми да сам угрожена па сам спустила те металне. Дијете је видјело то да ја навлачим и јако се била уплашила, биле смо саме код куће, Ника, ја, мачке и пси, али ето, шта да кажем. Душко је са Ником у комуникацији. Ја нисам неко ко се плаши било чега, у моју кућу би могли преко мене мртве, ја ћу се бранити", испричала је.
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Навела је да су у јавности њен број телефона и адреса на којој живи с малољетним дјететом те да је добила, како каже, много пријетњи смрћу, а да нису реаговале ни институције ни јавност.
Казала је и да има обезбјеђење и камере па наставила:
"Немам оружје, али имам храбре пријатеље који ће на мој позив доћи да ме бране", казала је Карлеуша, додајући да неће мијењати своје ставове.
Осврнула се и на недавно отказани наступ у Есену. Тврди да јој је отказан јер је организаторима, које је описала као екипу из Њемачке поријеклом из Санџака, рекла да на јавном сервису не жели никакве заставе осим српске, укључујући палестинске.
"Ако ћемо тако да се играмо, немам никакав проблем да ми се откажу сви наступи, али ја ћу врло пјевати у наредном периоду. Ја нисам криминалац, ја сам једина звијезда, највећа звијезда, која је свјетски позната. Зашто не бих пјевала? Шта се дешава? Ко треба да пјева ако не треба да пјева највећа звијезда? О чему је ту ријеч? Какво је то лудило у људима?! Да вам кажем, сваког чуда за три дана доста. Ово није први пут, али није ни посљедњи, али ето, ако ме не воле људи, воле ме животиње", казала је, преноси "Пинк".
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