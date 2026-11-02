Мушкарац осумњичен да је са браћом претукао малољетника: Предао се

Аутор:АТВ редакција
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Полицији у Ријеци данас се предао Домагој Винковић /26/, који је оптужен да је са браћом претукао шеснаестогодишњака и којима се суди за покушај убиства.
Винковић се предао данас око 15.00 часова, након вишемјесечне потраге и одмах је предат у ријечки истражни затвор, потврђено је из приморско-горанске полиције.
Шеснаестогодишњак је нападнут 11. фебруара око 4.30 часова док је сједио на клупи и јео, када му је нападач пришао са леђа и ударио га у потиљак.
Након што је устао, тројица су га срушила на тло и наставила да ударају рукама и ногама по глави и тијелу, а на снимцима са надзорних камера чинило се да је у једном тренутку изгубио свијест.
Његов пријатељ покушао је да му помогне, али су и њега ударили, те се повукао, а нападачи су затим малољетника одвукли до ивице пута, преносе хрватски медији.
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Шеснаестогодишњак је задобио вишеструке преломе костију лица, а због повреда је превезен у ријечки Клинички болнички центар.
Винковић је са браћом Јосипом и Тихомиром оптужен за покушај убиства малољетника и наношења тешке повреде, а према оптужници, напали су га, прихватајући могућност да га убију.
Суђење је почело 12. октобра, а Јосип и Тихомир тада су изјавили да се не сматрају кривима, док се Домагоју судило у одсуству јер је био у бјекству. Њихови браниоци оспорили су тврдњу тужилаштва да су намјеравали да убију малољетника.
Наставак суђења заказан је за сутра, преноси Срна.
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