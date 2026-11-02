Судар најмање четири возила у Бањалуци, саобраћај отежан

Аутор:Стеван Лулић
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Најмање четири возила сударила су се вечерас у близини ауто салона "Крамар" у Бањалуци, јављају возачи са мјеста догађаја.
Због овог удеса саобраћај је успорен, а на мјесту догађаја је полиција која обавља увиђај.
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За сада нема информација да ли је неко повријеђен у овом удесу, као ни сви детаљи како је до њега дошло.
Возачи јављају да је до удеса дошло у смјеру према Бањалуци из правца Лакташа.
Подсјећамо, Ауто-мото савез Републике Српске упутио је упозорење због клизавих коловоза и магле на неким дијеловима, те апеловао на све возаче да вожњу прилагоде стању на путевима.
"Возачима се скреће пажња на повећану опасност од одрона на свим дионицама у усјецима и поред камених косина", поручили су из Ауто-мото савеза.
Из АМС-а апелују да возачи буду опрезни и да вожњу прилагоде стању и условима на путу.
Напоменули су да је зимска опрема законски обавезна.
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