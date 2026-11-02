Logo

Судар најмање четири возила у Бањалуци, саобраћај отежан

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.11.2026 20:09

Коментари:

0
Судар најмање четири возила у Бањалуци, саобраћај отежан
Фото: АТВ

Најмање четири возила сударила су се вечерас у близини ауто салона "Крамар" у Бањалуци, јављају возачи са мјеста догађаја.

Због овог удеса саобраћај је успорен, а на мјесту догађаја је полиција која обавља увиђај.

илу-новац-01052026

Друштво

Повећање пензија у Српској: Већ се спомиње колико би могле расти

За сада нема информација да ли је неко повријеђен у овом удесу, као ни сви детаљи како је до њега дошло.

Возачи јављају да је до удеса дошло у смјеру према Бањалуци из правца Лакташа.

Упозорење возачима

Подсјећамо, Ауто-мото савез Републике Српске упутио је упозорење због клизавих коловоза и магле на неким дијеловима, те апеловао на све возаче да вожњу прилагоде стању на путевима.

"Возачима се скреће пажња на повећану опасност од одрона на свим дионицама у усјецима и поред камених косина", поручили су из Ауто-мото савеза.

Из АМС-а апелују да возачи буду опрезни и да вожњу прилагоде стању и условима на путу.

Напоменули су да је зимска опрема законски обавезна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

удес

несрећа

Бањалука

Коментари (0)

Више из рубрике

Ротација на полицијском аутомобилу.

Хроника

Трагедија у БиХ: Младић није дошао на посао, убрзо пронађен мртав

2 ч

0
Украли 20.000 долара и ”туран”: Талићу потврђено пет година затвора

Хроника

Украли 20.000 долара и ”туран”: Талићу потврђено пет година затвора

3 ч

1
Запалио се пословни простор, интервенисали ватрогасци

Хроника

Запалио се пословни простор, интервенисали ватрогасци

3 ч

0
Судија држи чекић у судници

Хроника

Професору из Бањалуке година затвора због узимања мита од студената

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима