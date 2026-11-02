Незапамћен хаос на српској свадби: Обрачунали се младожења и пунац

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Однос зета и таста у многим породицама умије да буде компликован, али када се нагомилане несугласице претворе у отворени сукоб, посљедице могу да обиљеже и најрадосније породичне тренутке.
Управо то се, према причама гостију и комшија, догодило на једној свадби у Шумадији, гдје су младожења и отац његове изабранице, који се наводно нису подносили од самог почетка, пред крај славља коначно рекли један другом све што им је било на души.
Србија
Ко је помилована Дијана Хркаловић: Промијенила име, повезивана с Врачарцима
Свадба је требало да буде дан љубави, весеља и окупљања породице, али су старе размирице између зета и таста, како се препричава у комшилуку, засјениле славље и оставиле госте у чуду.
Иако се знало да њих двојица нису у добрим односима, мало ко је очекивао да ће несугласице ескалирати баш на дан када су младенци започињали заједнички живот.
Шта је тачно довело до нетрпељивости између двојице мушкараца, нико са сигурношћу не зна. Комшије, међутим, претпостављају да је ријеч о личним разлозима, али и о тешкоћама које понекад прате однос родитеља и дјетета које започиње самосталан живот.
"Познато је да се тастови и зетови у нашем крају не слажу увијек најбоље, али овдје је, чини се, било нешто више од уобичајених чарки. Таст је, наводно, говорио да ће му будућа унучад увијек бити добродошла у кућу и да ће их вољети, али да ће са зетом увијек држати дистанцу", препричавају мјештани.
Такав став, према причама из комшилука, није могао да прође без посљедица. Младожења је, како га описују људи који га познају, на први поглед повучен и миран, али наводно умије јасно да покаже када сматра да је неко прешао границу.
Према причама појединих гостију који су од раног јутра били уз младенце, прве варнице појавиле су се још када су сватови стигли по младу. Младожењи се, наводно, није допао начин на који су их дочекали младини, а одговорност за такав дочек приписао је управо њеном оцу.
Србија
Исплата пензија за октобар 2026. у Србији: Комплетан распоред Фонда ПИО
Напетост је расла, али сукоб тада није прерастао у отворену расправу пред свима. Како се препричава, таст је одлучио да зету одговори прије него што су гости стигли у ресторан.
"Наводно му је поручио да нема право да се мијеша у њихову кућу и да заћути. Послије тога се чинило да су се обојица примирила и да ће свадба проћи без већих проблема", наводе они који су упознати са причом.
Славље је настављено, музика је свирала, а гостију је било много, при чему су, према причама из комшилука, младиних званица можда имали и више. Ипак, они који су знали за затегнуте односе могли су да примијете да се зет и таст држе подаље један од другог.
Било је, наводно, и покушаја да их неко помири и макар накратко приволи да разговарају. Међутим, ниједан од њих није желио да направи први корак, па су наставили да се понашају као да оног другог готово и нема.
Како се препричава међу гостима, ситуација је кулминирала пред крај свадбе, када је младожења, након што је попио, изгубио стрпљење и одлучио да тасту и његовој породици каже све што му је, како се тврди, дуго сметало.
Наводно је тада набројао све ситуације у којима се осјећао непоштовано, као и замерке које је до тада прећуткивао. Оно што је требало да остане породична расправа претворило се, према свједочењима која круже комшилуком, у непријатну сцену о којој се и данас говори.
Кошарка
Удар на Николу Јокића: Да ли је крај?
Није познато шта је све изговорено током расправе, нити да ли је неко покушао озбиљније да интервенише. Ипак, прича о сукобу брзо се проширила међу мјештанима, па се сада нагађа да ли ће се односи између зета и таста икада поправити.
"Неки причају да зет више неће крочити у њихову кућу, па чак ни у двориште. Други мисле да је све то изговорено у афекту и да ће се, када се страсти смире, ипак помирити. То су за сада само приче", кажу комшије.
И док се о сукобу и даље говори, остаје чињеница да су младенци тек започели заједнички живот. Према ријечима људи из њиховог окружења, њих двоје су складан пар, због чега се многи надају да размирице старијих неће оптеретити њихов брак.
Породични сукоби, нарочито они који се тичу односа родитеља и дјеце након удаје или женидбе, могу да буду посебно болни јер младенце често стављају у незавидан положај.
Друштво
Објављена прогноза до 17. новембра: Пред нама је нова промјена времена
Када се несугласице не рјешавају на вријеме, чак и дан који би требало да остане у најљепшем сјећању може да постане повод за дуготрајне расправе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Породица
5 д0
Породица
1 седм0
Породица
1 мј0
Породица
1 мј0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму