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Чак и до 2.900 марака плата: Гранична полиција тражи раднике, ово су услови

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02.11.2026 21:44

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Фото: АТВ

Агенција за државну службу БиХ расписала је јавни конкурс за попуну 11 радних мјеста државних службеника у Граничној полицији БиХ. У наставку доносимо услове.

Највиша основна нето плата износи 2.901,61 КМ, за мјесто начелника Управе за администрацију, док су за остала радна мјеста предвиђене плате од 1.588,98 до 2.245,30 КМ. Пријаве су отворене до 20. новембра.

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Десет радних мјеста је у Сарајеву, а једно у Теренској канцеларији Запад у Грахову. За свако се тражи по један извршилац.

У таблици су радна мјеста с припадајућим основним нето платама:

Табела конкурса Граничне полиције
Табела конкурса Граничне полиције
Јабука ТВ

Услови и пријава

За сва радна мјеста тражи се факултетска диплома седмог степена или еквивалент Болоњског система студирања с најмање 180 или 240 ЕЦТС бодова, у зависности од радног мјеста, те од једне до пет година радног искуства у струци.

Кандидати који немају положен стручни управни испит прије писменог дијела стручног испита полагаће јавни испит.

Прије пријема у радни однос за све успјешне кандидате биће обављене безбједносне провјере.

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Пријаве се могу поднијети електронички путем систем www.konkursi.ads.gov.ba или препорученом пошиљком на адресу Агенције за државну службу БиХ, Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево.

Цијели текст јавног конкурса доступан је на страници Граничне полиције БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Гранична полиција БиХ

конкурс

посао

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