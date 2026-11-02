Митровић за АТВ: Српској потребан закон о предсједнику

Аутор:АТВ редакција
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Професор права Љубинко Митровић рекао је за АТВ да је Републици Српској потребан закон о предсједнику.
"Ја мислим да је вријеме да Република Српска добије закон о предсједнику, јако мало се причало о томе. Када гледамо и истражујемо, јако велики број европских земаља, па и Црна Гора и Србија имају тај закон", рекао је Митровић.
Истакао је да ће неко рећи да Српској не треба такав закон јер постоји Устав у којем је све дефинисано.
"Међутим, када погледате у контексту посљедњих дешавања са предсједником Милорадом Додиком, осјетите и схватите да нам треба закон о предсједнику", рекао је Митровић.
Он је истакао да је закон потребан из још једног разлога, а то је престанак мандата и права.
Митровић сматра да законима треба утврдити шта има предсједник након што му престане мандат.
"Ми то немамо уређено, није регулисано нашим прописима. Ја сам за и мислим да то треба урадити, наравно, кључна дијелови тог закона би требало да буду надлежности предсједника Републике. Наравно, детаљно појаснити сам престанак мандата јер ту смо имали проблематични ситуацију када гледате неке друге законе", каже Митровић.
Наглашава да се зна како мандат може престати, истеком мандата, односно оставком и разрешењем, а не одлукама високог представника и слично.
Професор права истиче да је потребно регулисати и које су надлежности потпредсједника Републике Српске.
"Неозбиљно је да имате потпредсједнике, а не зна се шта раде, кад и како", рекао је Митровић.
Он закључује да то захтјева радну групу која би након извјесног времена дала нацрт, односно варијанту како би то изгледало.
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