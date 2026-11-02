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Србин и Хрват ухваћени у Бечу са кокаином вриједним три милиона евра

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02.11.2026 22:53

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Комби аустријске полиције.
Фото: Pexels

Спектакуларна заплијена дроге у Бечу, која подсјећа на случајеве из холивудских трилера; истражитељи су у једном стамбеном комплексу открили огромну пошиљку кокаина, што представља највећу заплијену у посљедњих 10 година у аустријској пријестоници.

Како медији преносе, у једном ноћном локалу у бечкој четврти Мајдлинг уз пиће је служен и кокаин, што је на крају привукло пажњу полиције. Покренута је опсежна истрага и надзор који су довели до сумњивог држављанина Србије (43).

Он је, према наводима истраге, у бечку четврт Лизинг допремао кокаин у количинама од више килограма преко више земаља. Дрога је била сакривена у професионално уграђеном тајном бункеру сребрног мерцедеса С класе.

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У пажљиво координисаној акцији полиција је најприје током претреса једне гараже заплијенила 20 килограма кокаина и 27 килограма канабис-смоле, након чега су осумњиченима стављене лисице на руке. Потом су истражитељи из од‌јељења за наркотике наставили да прате сумњиви мерцедес.

Непосредно прије словеначке границе заустављено је возило ради контроле, када је полицији прво запала за око комплетна скијашка опрема коју су осумњичени превозили.

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Кријумчар је, како би прикрио такозвани „транспортер скијашке опреме“, у луксузном аутомобилу имао скијашку опрему и представљао се као безазлени љубитељ зимских спортова. То му, међутим, није помогло.

Испод задњег сједишта полиција је пронашла тајни бункер у којем се налазило још 10 килограма наркотика.

"Захваљујући одличној сарадњи са Покрајинском криминалистичком службом Штајерске, од‌јељењем за сузбијање наркокриминала, Специјалном групом за борбу против уличног криминала (ЕГС) Штајерске и припадницима Службе за странце и граничне полиције у Шпилфелду, осумњичени кријумчар, 31-годишњи хрватски држављанин, спријечен је да напусти Аустрију и привремено је ухапшен", саопштила је полиција након успјешне акције.

Аутомобил је, према истрази, са дрогом чија је улична вриједност процијењена на три милиона евра, путовао широм Европе. Сумња се да дрога потиче из Шпаније, а да је у Аустрију стигла преко Француске и Италије.

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Починиоци су у међувремену већ осуђени. Ријеч је о највећој заплијени кокаина у Бечу у посљедњих десет година, пиш Независне новине.

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Тагови :

Србин

Аустрија

кокаин

хапшење

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