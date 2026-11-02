У италијанској вили пронађене бомбе из БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Арсенио Синико, бивши комунални полицајац, приведен је у случају арсенала оружја пронађеног у вили Мондео у мјесту Монтекио Мађоре.
Ручне бомбе из Босне и Херцеговине, њемачка граната, као и више од 700 метака различитих врста, од муниције за маузер до оне намијењене лову и спортском стрељаштву.
Истрага о арсеналу пронађеном у вили Мондео, на брдима изнад Монтекија Мађореа, добија све јасније обрисе кроз оптужбе које је формулисало Тужилаштво у Вићенци.
Претходних дана ухапшен и саслушан 68-годишњи Арсенио Синико из Монтекија Мађореа, бивши корисник комплекса виле у којем је био на основу уговора о коришћењу. Он је некадашњи комунални полицајац.
Према налазима истраге, експлозивне направе биле су функционалне и способне за употребу. Синику се на терет ставља неовлашћено прикупљање ратног наоружања и експлозива без дозволе, као и њихово незаконито посједовање, заједно са пронађеном муницијом.
Његово име се и раније појављивало у медијима због трагедије која се догодила 2002. године. Док је служио у општинској полицији Монтекија Мађореа, хитац који је случајно опалио из његовог службеног пиштоља усмртио је колегу Лућана Цилија. Тада је прихватио нагодбу за кривично дјело убиства из нехата, пишу Независне новине.
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Актуелна истрага повезана је са случајем који је започео пожаром у комплексу виле, а потом се наставио претресом. Власница имања, ћерка Франца Сомера, није предмет истраге.
Истражиоци сада покушавају да одговоре на кључна питања: одакле је стигло пронађено оружје, ко је њиме располагао и у коју сврху је било складиштено?
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