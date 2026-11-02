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Живи ушас: Голман ударио играча, реанимирали га на терену

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02.11.2026 22:27

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Голман ударио играча, реанимирали га на терену
Фото: Screenshot / X

Утакмица Тенерифеа и Андоре у 12. колу друге шпанске лиге прекинута је при резултату 2-2 након тешког судара гостујућег голмана Хесуса Овона и домаћег нападача Хесуса де Мигела (30).

Фудбалер Тенерифеа остао је без свијести, а након љекарске интервенције превезен је у болницу. Клуб је потврдио да је на одјељењу интензивне његе те да је његово стање тешко, али стабилно.

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Драма се одвијала у судијској надокнади на стадиону Хелиодоро Родригез Лопез. Де Мигул је потрчао за дугом лоптом како би покренуо напад, а Овоно је истрчао далеко изван казненог простора и кољеном га снажно погодио у горњи дио тијела.

Нападач се срушио на травњак и остао непомично лежати. Вратар је због прекршаја добио изравни црвени картон.

Играчи обје екипе одмах су почели дозивати љекарску службу. Неки су се хватали за главу, а поједини су и заплакали док су љекари пружали помоћ њиховом колеги.

Након интервенције изнесен је на носилима, а потом колима хитне помоћи превезен у Болницу Нуестра Сењора де Канделариа. Судије је након разговора с представницима обје екипе прекинуо сусрет.

Према извјештајима шпанског сајта "АС", Де Мигул је доживио срчано-респираторни застој те су га љекари морали реанимирати и стабилизовати.

Тенерифе у свом приопштењу није навео појединости о повредама, него је потврдио да је нападач задржан на интензивној њези.

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"Играч Тенерифеа Хесус де Мигул налази се на одјељењу интензивне његе Универзитетске болнице Нуестра Сењора де Канделариа. Његово је стање тешко, али стабилно. Клупска љекарска служба налази се у болници и обавијестиће јавност када буде нових информација", објавио је Тенерифе, преноси "24сата".

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Тагови :

повреда

Шпанија

Тенерифе

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