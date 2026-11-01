БСК може и против фаворита, нови гол Чавића

Аутор:АТВ редакција
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БСК и Сарајево подијелили су бодове на стадиону у Крупи, а поново је сјајан меч одиграо Давид Чавић. Постигао је шести погодак у Премијер лиги за реми против фаворизованог ривала од 1:1.
Оно што је пред почетак сезоне изгледало немогуће, БСК је у горњем дијелу табеле након 12 кола.
Осим што романтичари играју за око допадљив фудбал, бод по бод стигли су до коте 13 и позиције број пет на табели, на изненађење комплетне јавности.
Отписани од свих још пред почетак сезоне, за сада су најпријатније изненађење Премијер лиге. Давид Чавић данашњим голом, потврдио је животну форму.
Ако су други сумњали у квалитета фудбалера БСК-а, они сами изградили су менталитет побједника.
Шампионска трка као и претходних година, води се у двоје. Питаће се Зрињски и Борац, а актуелни шампион побједом у Зеници наставио је потјеру за највећим ривалом.
Одавно трка за најбољег стријелца лиге није била овако занимљива. Тандем Зрињског Билбија - Илић дијели прво мјесто са по 10 голова, капитен Радника Теодоровић има 9, а титуле краља стријелаца тешко ће се одрећи Јуричић. Шпиц Борца постигао је осам.
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