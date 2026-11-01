Дијего Симеоне стигао на врх вјечне листе

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Атлетико Мадрида савладали су Леванте са 2:0 у оквиру 11. кола шпанске Ла Лиге. Поред освајања бодова којима су „јорганџије” привремено заузеле врх табеле, сусрет је обиљежио историјски домет шефа стручног штаба Дијега Симеонеа.
Тријумф је обезбјеђен головима Алехандра Грималда, који је мрежу затресао у 28. минуту, и Ђулијана Симеонеа, стријелца у 62. минуту утакмице.
Ова побједа била је укупно 344. првенствена за аргентинског тренера на клупи мадридског тима. Тиме се Симеоне изједначио са чувеним Луисом Арагонесом на првом мјесту вечне листе тренера са највише побједа у историји шампионата Шпаније.
Статистика додатно наглашава тежину овог резултата:
Ефикасност у мечевима: Симеоне је до коте од 344 побједе стигао кроз 565 сусрета, док је Арагонесу за исти број успјеха било потребно 756 мечева.
Клупска оданост: Аргентинац је комплетан учинак уписао водећи искључиво Атлетико Мадрид, док је Арагонес своје побједе биљежио на клупама осам различитих шпанских тимова.
На првенственој табели Атлетико Мадрид има 28 бодова - два мање у односу на водећу Барселону, те четири бода више, уз меч више, у поређењу са Реал Мадридом. У јеку актуелне борбе за бодове, Симеоне је забиљежио нови клупски и шпански рекорд, а већ са сљедећим тријумфом осамиће се на самом врху као апсолутни рекордер Ла Лиге.
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