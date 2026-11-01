Logo

Дијего Симеоне стигао на врх вјечне листе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.11.2026 13:07

Коментари:

0
Главни тренер Атлетико Мадрида, Дијего Симеоне, гледа са клупе прије реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Атлетико Мадрида и Барселоне у Мадриду, Шпанија, у уторак, 14. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Фудбалери Атлетико Мадрида савладали су Леванте са 2:0 у оквиру 11. кола шпанске Ла Лиге. Поред освајања бодова којима су „јорганџије” привремено заузеле врх табеле, сусрет је обиљежио историјски домет шефа стручног штаба Дијега Симеонеа.

Тријумф је обезбјеђен головима Алехандра Грималда, који је мрежу затресао у 28. минуту, и Ђулијана Симеонеа, стријелца у 62. минуту утакмице.

Ова побједа била је укупно 344. првенствена за аргентинског тренера на клупи мадридског тима. Тиме се Симеоне изједначио са чувеним Луисом Арагонесом на првом мјесту вечне листе тренера са највише побједа у историји шампионата Шпаније.

Статистика додатно наглашава тежину овог резултата:

Ефикасност у мечевима: Симеоне је до коте од 344 побједе стигао кроз 565 сусрета, док је Арагонесу за исти број успјеха било потребно 756 мечева.

Клупска оданост: Аргентинац је комплетан учинак уписао водећи искључиво Атлетико Мадрид, док је Арагонес своје побједе биљежио на клупама осам различитих шпанских тимова.

На првенственој табели Атлетико Мадрид има 28 бодова - два мање у односу на водећу Барселону, те четири бода више, уз меч више, у поређењу са Реал Мадридом. У јеку актуелне борбе за бодове, Симеоне је забиљежио нови клупски и шпански рекорд, а већ са сљедећим тријумфом осамиће се на самом врху као апсолутни рекордер Ла Лиге.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Дијего Симеоне

ЛаЛига

рекорд

Коментари (0)

Више из рубрике

Иако је Борац на терену побиједио Челик са 4:2, јунак вечери на Билином пољу у Зеници био је дефанзивац црвено-плавих Абел Пасквал.

Фудбал

Није размишљао ни секунде: Фудбалер Борца потрчао у помоћ навијачу Челика

1 ч

0
УЕФА "упада" у ФСС и уводи привремену управу

Фудбал

УЕФА "упада" у ФСС и уводи привремену управу

2 ч

0
Најгори Јунајтед у посљедње 42 године!

Фудбал

Најгори Јунајтед у посљедње 42 године!

2 ч

0
Тренер Челсија Ћаби Алонсо (лијево) посматра док тренер Манчестер јунајтеда Мајкл Карик разговара са фудбалером Манчестер јунајтеда Џошуом Зиркзеом током утакмице енглеске Премијер лиге између Челсија и Манчестер јунајтеда у Лондону, у суботу, 31. октобра 2026. године.

Фудбал

Селидба у нижи ранг – реалност Манчестер јунајтеда или само лоша форма?

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима