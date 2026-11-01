Најгори Јунајтед у посљедње 42 године!

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Фудбалери Манчестер јунајтеда поражени су од Челсија резултатом 2:0 на гостовању, чиме су продужили низ на девет утакмица без побједе у свим такмичењима.
То је најдужи такав низ клуба још од септембра 1984. године.
Челси је до побједе стигао головима Моргана Роџерса и Кола Палмера из пенала, док је Лисандро Мартинес обиљежио лоше издање гостију. Аргентинац је кумовао првом поготку домаћина, а потом скривио једанаестерац и зарадио црвени картон.
Притисак на тренера Мајкла Карика све је већи, али он очекује да ће предводити екипу и у наредном мечу против Роме.
Криза је посебно изражена на гостовањима, пошто Јунајтед није побиједио на посљедњих седам утакмица на страни у свим такмичењима.
Такав низ клуб није имао још од сезоне 1973/74, када је посљедњи пут испао из елитног ранга енглеског фудбала.
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