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Најгори Јунајтед у посљедње 42 године!

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01.11.2026 11:28

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Најгори Јунајтед у посљедње 42 године!
Фото: Tanjug/AP/Ian Walton

Фудбалери Манчестер јунајтеда поражени су од Челсија резултатом 2:0 на гостовању, чиме су продужили низ на девет утакмица без побједе у свим такмичењима.

То је најдужи такав низ клуба још од септембра 1984. године.

Челси је до побједе стигао головима Моргана Роџерса и Кола Палмера из пенала, док је Лисандро Мартинес обиљежио лоше издање гостију. Аргентинац је кумовао првом поготку домаћина, а потом скривио једанаестерац и зарадио црвени картон.

Притисак на тренера Мајкла Карика све је већи, али он очекује да ће предводити екипу и у наредном мечу против Роме.

Криза је посебно изражена на гостовањима, пошто Јунајтед није побиједио на посљедњих седам утакмица на страни у свим такмичењима.

Такав низ клуб није имао још од сезоне 1973/74, када је посљедњи пут испао из елитног ранга енглеског фудбала.

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Тагови :

Манчестер јунајтед

Фудбал

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