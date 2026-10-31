Атлетико на врху Шпаније

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Фудбалери мадридског Атлетика су сада на врху шпанског фудбала!
"Јорганџије" имају 28 бодова након 11 одиграних утакмица и то је бод више од Барселоне која има утакмицу мање, а у 21 час у суботу дочекаће Алавес на свом стадиону.
То значи да Атлетико има минимум пет сати да буде на врху ЛаЛиге.
До ове, девете побједе у шампионату, дошли су без већих проблема иако су играли у гостима против екипе Левантеа.
Грималдо је у 36. минуту донио предност Мадриђанима, да би им други гол потом био поништен, али је бравуром Ђулијана Симеонеа Атлетико повео са 2:0 у 62. минуту.
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