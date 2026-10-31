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Манчестер јунајтед наставља да тоне, Челси лако до побједе

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31.10.2026 15:32

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Морган Роџерс, фудбалер Челсија, слави након постигнутог поготка против Манчестер јунајтеда у суботу, 31.10.2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Ian Walton

Головима Моргана Роџерса и Кол Палмера Челси је продужио црни низ Манчестер јунајтеда и славио са 2:0 у Лондону, у оквиру деветог кола Премијер лиге Енглеске.

Ово је пети меч заредом у којем Црвени ђаволи не знају за побједу. Налазе се на 16. мјесту таблете и имају -5 голова.

Јуанјтед је успио у 34. минуту да подигне са столица своје навијаче, међутим, врло брзо је реаговао судија који је уз помоћ ВАР-а поништио постигнути гол.

Прво полувријеме није донијело нарочито пуно узбуђења, али друго јесте. Пет минута након судијског звуждука Морган Роџерс постиже гол за Челси.

Четири минута након тога, Лисандро Мартинез због повлачења играча Челсија добија жути картон. Страсти се нису смириле, па Мартинез четири минута касније лактом удара играча Челсија у шеснаестерцу због чега добија други жути картон, а Челси пенал.

Палмнер је шутао са бијеле тачке и био прецизан.

Добром игром Челси и у 71. минуту стиже до трећег гола, међутим, поништен је због недозвољене позиције.

Челси се овом побједом одржава први врху табеле. Уз утакмицу вишка налазе се на четвртој позицији са 16 бодова, колико има и Брајтон који је изнад њих. Манчестер сити и Арсенал су на првом, односно другом мјесту табеле са 21 бодом, док је Ливерпул на петој позицији.

Јунајтед би са седам освојених бодова могао у зону испадања. Иако су тренутно на шеснаестој позицији, имају утакмицу више од екипа са дна табеле.

Наредни меч који их очекује је у оквиру Лиге шампиона против Роме која је напатила и Реал Мадрид, а у Премијер лиги прво ће дочекати Астрон Вилу, а затим гостовати Ливерпулу.

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Тагови :

Манчестер јунајтед

Премијер лига Енглеске

Челси

Фудбал

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