Због Влаховића се дигла бура у Турској – Бешикташ осуо паљбу

Аутор:АТВ редакција
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Дешавања у турском фудбалу изазвала су нову буру, а у центру пажње нашао се Бешикташ, који је јавно критиковао званичног емитера утакмица тамошњег првенства због начина на који приказује спорне ситуације на терену.
Истанбулски клуб сматра да телевизијска кућа не примјењује једнаке критеријуме када су у питању инциденти у којима учествују фудбалери различитих екипа.
Као главни примјер наведен је случај Душана Влаховића, који је послије утакмице са Фенербахчеом накнадно кажњен, након што је спорни потез више пута емитован из различитих углова.
У Бешикташу сматрају да је такав приступ значајно утицао на одлуку надлежних органа Фудбалског савеза Турске, док је потпуно другачија слика, према њиховим ријечима, виђена послије посљедњег великог истанбулског дербија између Галатасараја и Фенербахчеа.
По завршетку тог сусрета дошло је до масовне туче у којој је учествовао велики број играча, а црно-бијели су посебно незадовољни због начина на који је телевизија пратила читав догађај.
„На утакмици одиграној претходних недјеља, један тренутни потез нашег играча Душана Влаховића званични емитер приказивао је много пута, из различитих углова, практично га представљајући као посебан случај јавности и Правној служби Фудбалског савеза Турске, што је довело до суспензије нашег фудбалера“, наводи се у саопштењу Бешикташа.
Из истанбулског клуба потом су директно указали на разлику у телевизијском третману два догађаја и оцијенили да је понашање емитера након дербија недопустиво.
„Током масовне туче по завршетку синоћњег дербија Галатасараја и Фенербахчеа, у којој су учествовале десетине фудбалера, уз бројне физичке обрачуне и нападе, понашање истог емитера представљало је потврду двоструких стандарда који ће остати упамћени у историји турског спорта.“
Бешикташ је посебно проблематизовао чињеницу да су, како тврди, инциденти у којима учествују његови фудбалери детаљно анализирани и приказивани у крупном плану, док се у сличним ситуацијама са играчима других клубова користе шири кадрови.
„Када је у питању Бешикташ, постоји потреба да се сваки детаљ прикаже изблиза. Зашто се онда, када се туку играчи других клубова, прелази на широке кадрове којима се прикривају инциденти?“
На крају саопштења клуб је поставио и питање да ли ће надлежни реаговати једнако брзо и одлучно према свим учесницима посљедњег инцидента као што је то био случај са Душаном Влаховићем.
„Хоћете ли према свим учесницима туче поступати истом брзином и одлучношћу као у случају Душана Влаховића?“, закључује се у саопштењу Бешикташа.
(б92)
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