Ситију се не пише добро: Након 114 тачака оптужнице пријети му шокантна казна

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски клуб Манчестер сити налази се у изузетно тешкој ситуацији и пријети му драконска казна због дугогодишњег кршења правила финансијског фер-плеја.
Према наводима портала „Фудбалер инсајдер“, актуелном енглеском великану могло би бити одузето између 40 и 50 бодова у једној такмичарској сезони.
Клуб је проглашен кривим по чак 114 од укупно 115 тачака оптужнице за финансијске малверзације које су почињене у периоду између 2009. и 2018. године.
Иако коначна одлука Премијер лиге још увијек није званично донесена, овакав сценарио потпуно би уништио шампионске амбиције клуба и борбу за пласман у Европу.
Као једини вид охрабрења може послужити примјер Евертона, који је током сезоне 2023/24 успио преживјети одузимање 10 бодова и сачувати премијерлигашки статус.
Поред драстичног одузимања бодова, Грађанима се пише и забрана довођења појачања у наредним прелазним роковима, што објашњава велике трошкове у протеклом периоду.
Иако се суочава са огромним проблемима ван терена, Манчестер сити на зеленом терену пружа добре партије под вођством Енца Мареске.
Клуб је тек у осмом колу претрпио први првенствени пораз, те са 21 освојеним бодом, раме уз раме са Арсеналом, наставља битку за сам врх табеле.
Уз то, успјешно је прескочена препрека у купу против Брајтона, док у Лиги шампиона екипа има двије остварене побједе и један пораз од ПСЖ-а, преноси Аваз.
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