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Ситију се не пише добро: Након 114 тачака оптужнице пријети му шокантна казна

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31.10.2026 10:13

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Ситију се не пише добро: Након 114 тачака оптужнице пријети му шокантна казна
Фото: Tanjug / AP / Peter Powell

Фудбалски клуб Манчестер сити налази се у изузетно тешкој ситуацији и пријети му драконска казна због дугогодишњег кршења правила финансијског фер-плеја.

Према наводима портала „Фудбалер инсајдер“, актуелном енглеском великану могло би бити одузето између 40 и 50 бодова у једној такмичарској сезони.

Клуб је проглашен кривим по чак 114 од укупно 115 тачака оптужнице за финансијске малверзације које су почињене у периоду између 2009. и 2018. године.

Могуће санкције и примјери из прошлости

Иако коначна одлука Премијер лиге још увијек није званично донесена, овакав сценарио потпуно би уништио шампионске амбиције клуба и борбу за пласман у Европу.

Као једини вид охрабрења може послужити примјер Евертона, који је током сезоне 2023/24 успио преживјети одузимање 10 бодова и сачувати премијерлигашки статус.

Поред драстичног одузимања бодова, Грађанима се пише и забрана довођења појачања у наредним прелазним роковима, што објашњава велике трошкове у протеклом периоду.

Успјеси на терену упркос притисцима

Иако се суочава са огромним проблемима ван терена, Манчестер сити на зеленом терену пружа добре партије под вођством Енца Мареске.

Клуб је тек у осмом колу претрпио први првенствени пораз, те са 21 освојеним бодом, раме уз раме са Арсеналом, наставља битку за сам врх табеле.

Уз то, успјешно је прескочена препрека у купу против Брајтона, док у Лиги шампиона екипа има двије остварене побједе и један пораз од ПСЖ-а, преноси Аваз.

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Тагови :

Манчестер сити

Казна

Фудбал

Жељка Цвијановић

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