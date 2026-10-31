Стојковић се понудио Партизану: Позвао управу да поднесе оставку

Аутор:АТВ редакција
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Некадашњи капитен и голман Партизана Владимир Стојковић јавно је позвао актуелно руководство црно-бијелих да напусти своје функције, оцијенивши да су резултати клуба довољно озбиљан разлог за такав потез.
Искусни чувар мреже, који тренутно наступа за Чукарички, сматра да је вријеме за темељне промјене у Хумској и да интерес Партизана мора бити изнад сваког појединца.
Стојковић је у два мандата оставио дубок траг у црно-бијелом дресу. Са клубом је освојио три титуле првака Србије и три трофеја Купа, играо групну фазу Лиге шампиона, а потом био дио екипе која је стигла до прољећа у Лиги Европе. Управо због свега што је прошао у Хумској, његове ријечи имају посебну тежину.
У разговору за „Спорт клуб“ јасно је поручио да његов позив на оставке нема личну позадину, већ да је искључиво мотивисан спортским неуспјесима. Посебно је издвојио улогу Данка Лазовића, за кога сматра да је имао кључну одговорност у функционисању спортског сектора.
„Желио бих да искористим ову прилику да недвосмислено позовем управу Партизана да поднесе оставку. Немам против никога ништа лично. Бавимо се таквим послом да је резултат мјерило свега. Ово је искључиво спортски мотив. У фудбалу је резултат све, и кад си тренер и кад си играч. Данко Лазовић је у овом моменту био све, од спортског сектора до даљих послова у клубу. Он је водио спортски сектор, имао је потпуну аутономију и због Партизана је фер и поштено да поднесу оставке. Данко Лазовић и управа треба да прихвате овај резултатски неуспјех, без неке сујете. Ово је пријатељски апел. Интерес Партизана је изнад свега“, рекао је Владимир Стојковић.
Некадашњи репрезентативац Србије посебно жали због начина на који је завршена кратка епизода Саше Илића на клупи Партизана. Сматра да је једна од највећих клупских легенди неправедно потрошена у периоду који није био повољан за његов тренерски почетак у Хумској.
„Највећи неуспјех је то што су Сашу Илића за тако кратко вријеме, жаргонски речено, потрошили, једну од највећих легенди клуба, иако мислим да Саша Илић никада не може да буде потрошен. Само је дошао у погрешно вријеме, као и многи други.“
Стојковић се није зауставио само на критикама, већ је понудио и конкретан приједлог за будућност клуба. Увјерен је да Партизан располаже великим бројем бивших фудбалера и тренера који би својим искуством, знањем и контактима могли да допринесу његовом опоравку. Истовремено, поручио је да је и сам спреман да се стави на располагање црно-бијелима.
„Говорим као бивши играч и капитен клуба и неко ко је водио борбу против цијелог система, стављам се на располагање Партизану као функционер или као неко ко својим контактима и знањем може изузетно да помогне клубу. Ту је велики број људи који могу да помогну. Не вјерујем да би било који партизановац имао нешто против да људи попут Ивана Голца и Слободана Крчмаревића буду ту и имају неко мјесто. Од средње генерације ту су Вук Рашовић, Саво Милошевић, а од млађих Бибарс Натхо, ја и Зоран Тошић. То су све људи који могу да помогну Партизану у сваком смислу.“
Иако признаје да није једноставно јавно критиковати људе са којима је некада дијелио свлачионицу, Стојковић сматра да тренутна ситуација не оставља простор за прећуткивање проблема. Подсјећа да су резултати Партизана историјски лоши и изражава наду да ће актуелни тренер успјети да извуче екипу из кризе.
„Увијек је тешко кад мораш да даш неку конструктивну критику бившим колегама и саиграчима, али чињенице су такве да је интерес Партизана изнад свега. Историјски гледано, имамо најлошије резултате и надам се да ће садашњи тренер помоћи да се ишчупамо из ове ситуације. Понављам, ово није ништа лично, све је вођено спортским резултатима. Партизан треба да уђе у руке спортских људи, који су се годинама дали за њега. Био сам у најтежим моментима у Партизану, борио сам се колико сам могао, дао све од себе. Тако ћу и у будућности представљати Партизан“, закључио је Владимир Стојковић за „Спорт клуб“.
(Б92)
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