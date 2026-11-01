Селидба у нижи ранг – реалност Манчестер јунајтеда или само лоша форма?

Аутор:АТВ редакција
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Манчестер јунајтед пролази кроз један од најтежих периода у новијој историји, а након пораза од Челсија (2:0) све чешће се поставља питање да ли би славни енглески клуб могао да се нађе у борби за опстанак у Премијер лиги.
Екипа Мајкла Керика освојила је свега седам бодова у првих девет првенствених кола, налази се на 17. мјесту на табели и већ девет утакмица у свим такмичењима не зна за побједу.
„Морамо да наставимо да идемо напријед и побјеђујемо утакмице, једноставно је тако“, изјавио је Керик након новог неуспјеха на гостовању Челсију, чиме је додатно указао на озбиљност ситуације у којој се његов тим налази.
Занимљиво је да Керик из играчких дана има и лично искуство са испадањем из елитног ранга енглеског фудбала.
Наиме, Вест Хем је у сезони 2002/03, упркос веома квалитетном саставу, завршио на трећем мјесту одоздо и преселио се у нижи ранг такмичења. У том тиму били су, између осталих, голман Дејвид Џејмс, Џо Кол, Џермејн Дефо и Тревор Синклер.
Вест Хем је сезону завршио са 42 бода, што је и даље највећи број бодова који је неки клуб освојио, а ипак испао из Премијер лиге у сезони са 38 кола.
Када се тај податак упореди са тренутним учинком Манчестер јунајтеда, забринутост навијача постаје разумљивија. Са само седам бодова из девет утакмица, наставак таквог ритма значио би мање од 30 бодова на крају првенства, што би готово сигурно водило у нижи ранг.
Ипак, историја показује да је испадање Јунајтеда и даље мало вјероватан сценарио. Клуб није био у зони испадања након девет или више одиграних утакмица још од новембра 1986. године, када је Алекс Фергусон тек преузео екипу након одласка Рона Еткинсона.
Најлошији пласман у том периоду било је 17. мјесто у сезони 1989/90, а управо на тој позицији налази се и сада.
Посебно забрињава податак да Манчестер јунајтед већ девет утакмица заредом у свим такмичењима није остварио побједу.
Тако лош низ клуб није имао још од сезоне 1988/89. Једини првенствени тријумф ове сезоне остварио је у августу, када је на свом терену, након преокрета, савладао Ипсвич.
Навијачи се, међутим, добро сјећају и претходне сезоне, када је Јунајтед под вођством Рубена Аморима био на 16. мјесту након 37 одиграних кола. Ипак, тада је имао чак 14 бодова више од трећепласираног Лестера и ниједног тренутка није био озбиљно угрожен у борби за опстанак.
Примјер Тотенхема, који се прошле сезоне нашао у веома тешкој ситуацији и четири кола прије краја био на трећем мјесту одоздо, показује да ни клубови са великом традицијом и квалитетним играчким кадром нису имуни на резултатске кризе.
Керик, упркос свему, покушава да задржи оптимизам и сматра да његова екипа не смије да размишља искључиво о опасности од испадања.
„Можете да посматрате ситуацију на тај начин, али можете и да размишљате о томе колико брзо можете да напредујете на табели ако почнете да побјеђујете. Тако морамо да приступимо проблему“, поручио је тренер Јунајтеда.
Предстојећи распоред, међутим, не иде на руку екипи са „Олд Трафорда“. Наредни првенствени сусрет играће против Астон Виле, а међу ривалима у наредном периоду налазе се и Ливерпул, Њукасл и Арсенал.
Додатни проблем представља суспензија Лисандра Мартинеза, који ће пропустити дуел са Астон Вилом због црвеног картона зарађеног против Челсија.
Његово искључење изазвало је бројне критике, а бивши судијски званичник Дарен Кан оцијенио је његов потез као „необјашњив“.
Евентуално испадање имало би и огромне финансијске посљедице. Манчестер јунајтед је један од клубова са највећим приходима у енглеском фудбалу, а процјене показују да би селидба у Чемпионшип могла озбиљно да угрози његове финансије.
Као примјер наводи се Тотенхем, за који су финансијски аналитичари процијенили да би потенцијални губитак прихода због испадања могао да износи између 197 и 235 милиона фунти.
Јунајтед притом има дуговања од око 1,15 милијарди фунти, која обухватају обвезнице, кредитне аранжмане и неизмирене обавезе по основу трансфера играча. Такав финансијски терет додатно би отежао евентуалну кризу изазвану испадањем из елитног ранга.
Упркос лошим резултатима, тренутно се не може са сигурношћу говорити о Кериковој смјени, али је јасно да се његов положај налази под све већим притиском. Пред управом клуба, стручним штабом и играчима налази се период у којем ће сваки освојени бод имати велики значај.
Иако је прерано закључити да Манчестер јунајтеду заиста пријети испадање из Премијер лиге, чињеница да се клуб таквог реномеа након девет кола налази на 17. мјесту и да већ девет утакмица не зна за побједу довољно говори о дубини кризе на „Олд Трафорду“.
(РТС)
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