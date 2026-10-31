Шок за Манчестер сити: Брајтон однио три бода, Халанд и саиграчи се испромашивали

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалери Брајтона приредили су велико изненађење савладавши Манчестер сити резултатом 1:0 у утакмици у којој су изабраници Енца Мареске створили велики број прилика, али нису успјели да пронађу пут до противничке мреже.
Јунак гостујуће екипе био је голман Барт Вербруген, који је низом сјајних интервенција сачувао предност Брајтона, док је једини погодак на утакмици постигао Јасин Ајари у 11. минуту.
Акцији која је одлучила побједника претходило је додавање Максимa де Кајпера, који је у доброј позицији за ударац одлучио да упосли саиграча. Ајари је прихватио лопту и прецизним ударцем у доњи десни угао савладао Ђанлуиђија Донаруму.
Манчестер сити је након примљеног гола преузео иницијативу и почео да ствара прилике. Илиман Ндиаје је у 22. минуту шутирао главом поред гола, а само три минута касније нашао се очи у очи са Вербругеном, који је одличном интервенцијом спријечио изједначење.
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Брајтон је у 34. минуту могао да удвостручи предност, али је Донарума сјајно зауставио покушај Дијега Гомеза.
У другом полувремену виђена је права опсада гола гостију. Посебно се издваја прилика Ндиајеа у 52. минуту, када је његов ударац Вербруген одбранио и скренуо лопту у стативу.
Само десет минута касније голман Брајтона поново је био у центру пажње. Најприје је зауставио покушај Матеуса Нуњеса у ситуацији један на један, а потом је одбранио и опасан ударац главом Ерлинга Халанда након корнера.
Сити је наставио да напада, а Ндиаје је у 76. минуту шутирао тик поред десне стативе. Три минута касније у игру је умјесто Јошка Гвардиола ушао Фил Фоден, али ни његов улазак није донио преокрет.
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Права драма виђена је у завршници сусрета. Брајтон је у 88. минуту запријетио преко Џека Хиншелвуда, чији је ударац прошао тик поред стативе, а већ у наредном нападу Сити је пропустио огромну прилику за изједначење.
Након интервенције Вербругена лопта се одбила до Ника О'Рајлија, који је из непосредне близине шутирао главом, али је промашио гол.
Посљедњу велику прилику домаћи су имали у четвртом минуту судијске надокнаде. Џереми Доку је послије одличног продора шутирао у лијеву страну гола, али је Вербруген још једном сјајно реаговао и потврдио статус јунака утакмице.
Брајтон је тако одолио бројним нападима Манчестер ситија и минималну предност из 11. минута сачувао до посљедњег судијског звиждука.
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