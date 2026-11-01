Није размишљао ни секунде: Фудбалер Борца потрчао у помоћ навијачу Челика

Аутор:АТВ редакција
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Иако је ФК Борац у Зеници савладао Челик резултатом 4:2, најупечатљивији тренутак утакмице на стадиону Билино поље није био један од голова, већ несвакидашњи гест дефанзивца бањалучког клуба Абела Пасквала.
У 55. минуту сусрет је прекинут након што је једном навијачу домаћег тима позлило на трибинама. Љекарски тим који је био на стадиону одмах је реаговао, а у помоћ је прискочио и фудбалер Борца.
Пасквал је узео медицински апарат од једног члана љекарске екипе и спринтом се упутио према трибини на којој се налазио навијач, како би помогао да медицинска опрема што прије стигне до њега.
Његов потез изазвао је одушевљење и заслужио велики аплауз присутних на Билином пољу.
Овај гест шпанског фудбалера показао је да су спорт и људскост изнад резултата, а навијач Челика, према доступним информацијама, налази се у добром здравственом стању.
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