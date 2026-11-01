Logo

Није размишљао ни секунде: Фудбалер Борца потрчао у помоћ навијачу Челика

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
01.11.2026 12:28

Коментари:

0
Иако је Борац на терену побиједио Челик са 4:2, јунак вечери на Билином пољу у Зеници био је дефанзивац црвено-плавих Абел Пасквал.
Фото: Facebook/printscreen

Иако је ФК Борац у Зеници савладао Челик резултатом 4:2, најупечатљивији тренутак утакмице на стадиону Билино поље није био један од голова, већ несвакидашњи гест дефанзивца бањалучког клуба Абела Пасквала.

У 55. минуту сусрет је прекинут након што је једном навијачу домаћег тима позлило на трибинама. Љекарски тим који је био на стадиону одмах је реаговао, а у помоћ је прискочио и фудбалер Борца.

Пасквал је узео медицински апарат од једног члана љекарске екипе и спринтом се упутио према трибини на којој се налазио навијач, како би помогао да медицинска опрема што прије стигне до њега.

Његов потез изазвао је одушевљење и заслужио велики аплауз присутних на Билином пољу.

Овај гест шпанског фудбалера показао је да су спорт и људскост изнад резултата, а навијач Челика, према доступним информацијама, налази се у добром здравственом стању.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ФК Борац

ФК Челик

Хитна помоћ

фудбалер

Абел Пасквал

Коментари (0)

Више из рубрике

УЕФА "упада" у ФСС и уводи привремену управу

Фудбал

УЕФА "упада" у ФСС и уводи привремену управу

2 ч

0
Најгори Јунајтед у посљедње 42 године!

Фудбал

Најгори Јунајтед у посљедње 42 године!

2 ч

0
Тренер Челсија Ћаби Алонсо (лијево) посматра док тренер Манчестер јунајтеда Мајкл Карик разговара са фудбалером Манчестер јунајтеда Џошуом Зиркзеом током утакмице енглеске Премијер лиге између Челсија и Манчестер јунајтеда у Лондону, у суботу, 31. октобра 2026. године.

Фудбал

Селидба у нижи ранг – реалност Манчестер јунајтеда или само лоша форма?

3 ч

0
Играчи Брајтона славе након утакмице енглеске Премијер лиге између Манчестер Ситија и Брајтон и Хоув Албиона у Манчестеру, Енглеска, у суботу, 31. октобра 2026.

Фудбал

Шок за Манчестер сити: Брајтон однио три бода, Халанд и саиграчи се испромашивали

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима