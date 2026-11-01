УЕФА "упада" у ФСС и уводи привремену управу

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски савез Србије налази се у поприлично необичној ситуацији, пошто ни двије недјеље пред Скупштину, на којој би требало да се изабере насљедник Драгана Џајића у предсједничкој фотељи, кандидата још увијек нема.
Како би понедјељак требало да буде посљедњи дан за кандидатуру, иако је рок прошао (постоји могућност достављања путем поште), а нити једно име се није искристалисало, све је ближе привремено рјешење у виду интервенције УЕФА!
Због тога ће извјесно да би и четврто изборно засједање, као и претходна три, бити отказано, и ту на сцену ступа Европска кућа фудбала. Према сазнањима до којих је дошао "Спорт клуб", правници УЕФА ће у понедјељак доставити мишљење о кључним дилемама са којим се ФСС тренутно суочава, пошто ускоро истиче и мандат Скупштине. Савез би могао да остане обезглављен, без руководећих структура.
Фудбал
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То даље води да привременој управи УЕФА, што би значило да би се кровно фудбалско тијело на Старом континенту умијешало, делегирало своје људе и они би водили ФСС до избора у неком моменту током 2027. године.
Хаотично стање додатно компликује чињеница да је Србија сљедеће године домаћин Европског првенства за фудбалере до 21 године, и заиста никоме не би било у интересу да ФСС без руководећих структура дочека 2027, али реалност је тренутно таква.
"Спорт клуб" наводи још два сценарија. Према једном, био би уведен привремени орган састављен од људи из Србије, што би значило и састанак Скупштине како би се орган успоставио, а ту је и сценарио са вршиоцем дужности предсједника из актуелног састава ФСС и у том случају Скупштина не би ни била одржана. У овом моменту се УЕФА за све пита.
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