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Динамо Загреб отпустио тренера

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01.11.2026 13:58

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Динамо Загреб отпустио тренера
Фото: Tanjug/AP/Darko Bandic

Марио Ковачевић више није тренер загребачког Динама.

Пресудио му је пораз од Рудеша (1:0), тако да ће након 17 месеци напустити "модре".

Клуб је предводио на 73 утакмице, уписао 48 побједа, 11 ремија и 14 пораза.

Прошле сезоне је загребачком тиму донио "дуплу круну".

До даљег ће екипу водити Јерко Леко, тренер Б тима "модрих".

Биће на клупи у сусретима против Сандерленда и Вараждина.

Овај 51-годишњак је пре Динама водио неколицину хрватских клубова, посљедњи у низу био му је Славен Белупо до 2025. године.

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Тагови :

Динамо

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