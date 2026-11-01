Динамо Загреб отпустио тренера

Аутор:АТВ редакција
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Марио Ковачевић више није тренер загребачког Динама.
Пресудио му је пораз од Рудеша (1:0), тако да ће након 17 месеци напустити "модре".
Клуб је предводио на 73 утакмице, уписао 48 побједа, 11 ремија и 14 пораза.
Прошле сезоне је загребачком тиму донио "дуплу круну".
До даљег ће екипу водити Јерко Леко, тренер Б тима "модрих".
Биће на клупи у сусретима против Сандерленда и Вараждина.
Овај 51-годишњак је пре Динама водио неколицину хрватских клубова, посљедњи у низу био му је Славен Белупо до 2025. године.
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