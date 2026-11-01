Огласио се ФК Крупа: Преминуо Ратомир Рале Радојичић

Аутор:АТВ редакција
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Ратомир Рале Радојичић, истакнути спортски радник и дугогодишњи секретар ФК Крупа, преминуо је у 78. години живота, саопштио је ФК Крупа.
"Са великом тугом и жалошћу смо примили вијест да нас је напустио наш РАТОМИР РАЛЕ РАДОЈИЧИЋ (1948-2026)
Постоје људи који својим радом, преданошћу и љубављу остављају неизбрисив траг, не само у спорту већ и у животима свих оних који су имали част да их познају.
Ратомир Радојичић био је много више од спортског радника. Био је човјек који је свој живот посветио фудбалу, којем је припадао више од шест деценија. Од првих фудбалских корака, преко голманске каријере, тренерског и судијског позива, па све до одговорних функција у бањалучким фудбалским клубовима и савезу, остао је вјеран спорту и вриједностима које он носи", наводе из овог клуба.
Посебно мјесто у његовом животу заузимао је ФК Крупа, чији је био дугогодишњи члан и секретар. Својим искуством, знањем, преданошћу и несебичним залагањем дао је немјерљив допринос раду клуба и његовим успјесима.
"Његова љубав према фудбалу није познавала године, а његов ентузијазам, ведрина и посвећеност били су примјер свима који су с њим дијелили спортски пут.
Одласком Ратомира Радојичића фудбалска породица изгубила је човјека који је својим радом и људским квалитетима заслужио поштовање. Иза њега остају бројни спортски пријатељи, сарадници, успомене и дјела која ће свједочити о његовом преданом животу.
Памтићемо га по доброти, искрености, несебичности и неизмјерној љубави према фудбалу.
Хвала му за све што је учинио за фудбал, за ФК Крупа и за све нас који смо имали част да будемо дио његовог спортског пута, наводе из ФК Крупа.
Сахрана ће се одржати у понедељак 14 часова на породичном гробљу у Первану.
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