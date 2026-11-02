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БиХ ускоро добија нове новчанице

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02.11.2026 22:18

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Новац, плаћање
Фото: ЦБ БиХ

Централна банка БиХ повјерила је њемачкој компанији Гисеке+Девриент Куренси Технологy израду нових новчаница конвертибилне марке.

Уговор вриједан 23,8 милиона КМ с ПДВ-ом обухвата производњу апоена од 10, 20, 50, 100 и 200 КМ у наредне три године, објавио је "Акта.ба".

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Уговор је закључен 26. октобра 2026. године, а његова вриједност без ПДВ-а износи 20,37 милиона КМ. На тендер је пристигла само једна понуда, која је оцијењена прихватљивом. Процијењена вриједност набавке била је 21,5 милиона КМ без ПДВ-а.

Тендером су прописани строги технички и сигурносни услови. Од произвођача се тражило искуство у изради евроновчаница, одговарајућа лабораторија за контролу квалитета папира и тинте, као и системи за провјеру сваке појединачне новчанице.

Папир мора потицати од произвођача акредитованог за израду папира за евроновчанице.

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Новчанице ће бити допремане авионом на Међународни аеродром Сарајево, након чега ће Централна банка организовати њихов транспорт до трезора. Тачне количине које ће бити произведене нису јавно објављене, а техничке спецификације и детаљи производње третирају се као повјерљиви подаци, пише "Акта.ба".

Њемачка компанија већ је сарађивала с Централном банком БиХ. Раније је добила послове набавке трезорских машина вриједне око 3,78 милиона КМ, као и модернизације дизајна новчаница КМ, вриједне приближно 103.659 КМ.

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Тагови :

новац

конвертибилна марка

Централна банка БиХ

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