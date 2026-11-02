Додик: Ријешили смо питање деблокаде рачуна РТРС-а

Аутор:АТВ редакција
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Данас смо ријешили питање деблокаде рачуна РТРС-а и више се неће моћи десити да неко блокира тако важну институцију Републике Српске, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик након сједнице Предсједништва ове странке.
Додик је рекао да је Српска већ заштитила имовину РТРС-а.
"РТРС је нападнут одмах послије избора, јер многи су мислили да ће СНСД изгубити изборе и да ће овдје настати општа конфузија. Ми смо заштитили сву имовину и тек ћемо је заштитити на прави начин", рекао је Додик.
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