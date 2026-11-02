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Додик: Ријешили смо питање деблокаде рачуна РТРС-а

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02.11.2026 22:13

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У Бањалуци одржана сједница Предсједништва СНСД-а.
Фото: ATV

Данас смо ријешили питање деблокаде рачуна РТРС-а и више се неће моћи десити да неко блокира тако важну институцију Републике Српске, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик након сједнице Предсједништва ове странке.

Додик је рекао да је Српска већ заштитила имовину РТРС-а.

"РТРС је нападнут одмах послије избора, јер многи су мислили да ће СНСД изгубити изборе и да ће овдје настати општа конфузија. Ми смо заштитили сву имовину и тек ћемо је заштитити на прави начин", рекао је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

РТРС

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