Бомба: Борчев Матеј Декет на мети Челсија?

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалера Борца Матеја Декета жели великан Челси, објавили су енглески медији.
Према информацијама које стижу из Енглеске, Челси прати младог фудбалера Борца, а тренер Ћаби Алонсо наводно га види као играча чији би потенцијал могао додатно развити.
Шпански стручњак, који је прошле сезоне са клупе предводио Реал Мадрид, познат је по томе што воли радити са младим фудбалерима, а Декет се уклапа у такав профил.
🚨🇧🇦| BREAKING: Chelsea and RB Salzburg are looking to sign 17 years old Borac Banja Luka WONDERKID 𝗠𝗔𝗧𝗘𝗝 𝗗𝗘𝗞𝗘𝗧.
The BOSNIAN forward who’s attracting attention across clubs from the whole of Europe is currently in form scoring 4 goals in he’s last 5 games.
Chelsea scouts are currently keeping taps on the young talent progress as they look to forward recruiting the players in the coming future.
[Scouting_reports]— NATURE_CFC (@Natureryme1) November 1, 2026
Ипак, Челси није једини клуб који је показао интересовање за његове услуге. Међу заинтересованима се спомињу и Салцбург, те Твенте.
Али, за сада није познато хоће ли неки од ових клубова већ током зимског прелазног рока кренути по њега.
Декет има само 17 година, а већ је одиграо 41 утакмицу у сениорском фудбалу и постигао 11 погодака.
Такви учинци привукли су пажњу бројних европских клубова, због чега ће Борац имати тежак задатак да га задржи.
Јасно је да би Бањалучани од његовог трансфера могли остварити значајну зараду, док би Декет евентуалним одласком добио прилику за нови искорак у каријери.
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