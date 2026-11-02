Logo

Бомба: Борчев Матеј Декет на мети Челсија?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.11.2026 19:04

Коментари:

0
Матеј Декет фудбалер Борца
Фото: ФК Борац

Фудбалера Борца Матеја Декета жели великан Челси, објавили су енглески медији.

Према информацијама које стижу из Енглеске, Челси прати младог фудбалера Борца, а тренер Ћаби Алонсо наводно га види као играча чији би потенцијал могао додатно развити.

Шпански стручњак, који је прошле сезоне са клупе предводио Реал Мадрид, познат је по томе што воли радити са младим фудбалерима, а Декет се уклапа у такав профил.

Ипак, Челси није једини клуб који је показао интересовање за његове услуге. Међу заинтересованима се спомињу и Салцбург, те Твенте.

Али, за сада није познато хоће ли неки од ових клубова већ током зимског прелазног рока кренути по њега.

Декет има само 17 година, а већ је одиграо 41 утакмицу у сениорском фудбалу и постигао 11 погодака.

Такви учинци привукли су пажњу бројних европских клубова, због чега ће Борац имати тежак задатак да га задржи.

Јасно је да би Бањалучани од његовог трансфера могли остварити значајну зараду, док би Декет евентуалним одласком добио прилику за нови искорак у каријери.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Матеј Декет

Челси

ФК Борац

Коментари (0)

Више из рубрике

БСК може и против фаворита, нови гол Чавића

Фудбал

БСК може и против фаворита, нови гол Чавића

1 д

0
Огласио се ФК Крупа: Преминуо Ратомир Рале Радојичић

Фудбал

Огласио се ФК Крупа: Преминуо Ратомир Рале Радојичић

1 д

0
Динамо Загреб отпустио тренера

Фудбал

Динамо Загреб отпустио тренера

1 д

0
Главни тренер Атлетико Мадрида, Дијего Симеоне, гледа са клупе прије реванш утакмице четвртфинала Лиге шампиона између Атлетико Мадрида и Барселоне у Мадриду, Шпанија, у уторак, 14. априла 2026. године.

Фудбал

Дијего Симеоне стигао на врх вјечне листе

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима