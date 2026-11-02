Пасквал о реакцији у Зеници: Судија ми је рекао да је гледалац имао срчани удар

Аутор:АТВ редакција
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Побједом у Зеници, фудбалери Борца остали су у добром ритму те су новим бодовима за петама водећој екипи Зрињског.
Важну ролу на Билином пољу имао је Абел Пасквал. Шпанац је затресао мрежу Челика, био је то његов други погодак у дресу актуелног шампиона БиХ, а симпатије јавности покупио је људским гестом. Прискочио је у помоћ медицинском тиму, након што је позлило навијачу на трибинама.
"Искрено, у том моменту нисам размишљао. Судија ми је рекао да је гледалац имао срчани удар. Видио сам да се доктори тешко крећу по мокром терену, узео сам торбу и отрчао до трибине. Само сам желио да помогнем. Нисам размишљао ни о чему, била је то инстинктивна реакција", рекао је Пасквал.
Пасквалу је ово друга сезона у Премијер лиги. У Бањалуку се прошлог љета преселио из Приједора.
"Живот овдје је диван. У Приједору ми је било добро, али када сам дошао овдје, још сам комфорнији. Уживам у Бањалуци, проводим вријеме са саиграчима и стварно ми је добро", додао је Пасквал.
Пред Бањалучанима је нови европски изазов, у сриједу их очекује пут у Шведску. Састају се са тамошњим прваком Мјалбијем.
"У Конференецијској лиги утакмице су увијек тешке. Мислим да требамо да идемо тамо са намјером да побједимо. Тако требамо да размишљамо. Надам се да ћемо остварити наш циљ", додаје Пасквал.
Бањалучани се надају бодовима у Скандинавији како би ухватили залет према европском прољећу. Послије два кола, имају побједу и пораз.
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