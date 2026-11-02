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У шта се Трамп маскирао за Ноћ вјештица ВИДЕО

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02.11.2026 22:46

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Предсједник Доналд Трамп говори на прослави Ноћи вјештица на свом имању Мар-а-Лаго у Палм Бичу, на Флориди, у суботу, 31. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Амерички предсједник Доналд Трамп појавио се на традиционалној забави за Ноћ вјештица у Мар-а-Лагу без костима, иако је овогодишња тема прославе била џунгла.

Трамп је на забаву, одржану 31. октобра, стигао у тамноплавом одијелу и с препознатљивом црвеном краватом.

Новинарима је објаснио да једноставно није имао времена да се маскира.

"Дошао сам као Доналд Трамп"

На питање новинара у шта се маскирао, Трамп је кратко одговорио: "Дошао сам као Доналд Трамп".

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Потом је рекао да су бројни гости у припрему својих костима уложили много времена и новца.

"Људи су уложили пуно времена и новца. Богаташи. Спремали су се по девет сати. Ја сам имао 10 минута, па сам дошао као Доналд Трамп", рекао је.

Додао је да су међу гостима били и неки од најутицајнијих људи са Вол Стрита, који су, према његовим ријечима, цијели дан припремали костиме.

"Имао сам само 10 минута и ставио сам црвену кравату“, закључио је Трамп.

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Тагови :

Доналд Трамп

Ноћ вјештица

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