Из Бањалуке до Беча за мање од 40 КМ: Јефтини летови и у друге градове

Аутор:АТВ редакција
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Зимски ред летења са Аеродрома Бањалука путницима нуди директне везе са неколико европских држава, а они који планирају путовање током новембра могу пронаћи и авионске карте по цијенама нижим од 20 евра.
Међу доступним дестинацијама су градови у Њемачкој, Аустрији, Шведској и Србији.
Почетком новембра на Аеродрому Бањалука на снази је зимски ред летења, који доноси могућност путовања према више европских дестинација.
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Летове обављају авиокомпаније Рајанер, Виз Ер и Ер Србија, а распоред полазака зависи од дестинације и датума путовања.
Према доступним распоредима, међу директним дестинацијама из Бањалуке налазе се:
Поједине линије саобраћају неколико пута седмично, због чега путници приликом планирања путовања треба да обрате пажњу на датуме полазака и повратка.
Доступност појединих дестинација може се мијењати током зимске сезоне.
Поред избора дестинација, пажњу путника могу привући и цијене авионских карата, које су на појединим линијама током новембра прилично повољне.
Према понуди приказаној 2. новембра у апликацији авиокомпаније Рyанаир, карта из Бањалуке за Беч за 14. новембар кошта 24 евра, док је за 21. новембар доступна по цијени од свега 19 евра. За путовање 27. новембра цијена износи 23 евра.
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Повољне понуде доступне су и за Стокхолм, односно аеродром Арланда, гдје се карта за 20. новембар нуди по цијени од 31 евро.
Када је ријеч о њемачком Мемингену, цијена карте за 12. новембар износи 47 евра, за 13. новембар 36 евра, док се за 19. новембар може пронаћи карта по цијени од 31 евро.
Ове цијене представљају тренутну понуду и могу се мијењати у зависности од потражње, расположивих мјеста и промоција авиокомпаније.
Путници који желе пронаћи јефтиније авионске карте требало би редовно да прате апликације и званичне странице авиопревозника, упоређују различите датуме и, када је могуће, резервишу карте раније.
Такође, треба имати у виду да нискобуџетне авиокомпаније додатно наплаћују одређене услуге, попут већег пртљага и избора сједишта, што може повећати укупну цијену путовања.
Иако Аеродром Бањалука има директне везе са неколико европских држава, у актуелној понуди нема потврђених редовних зимских линија према појединим великим европским градовима, попут Рима, Милана, Лондона, Париза, Истанбула и Барселоне.
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Понуда дестинација мијења се у зависности од сезоне, планова авиокомпанија и интересовања путника, а преласком на љетни ред летења могуће су и промјене постојећих линија.
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