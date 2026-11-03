Гори једна од највећих руских рафинерија: Пријављене снажне експлозије

Аутор:АТВ редакција
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На снимцима објављеним након пријављеног напада дроновима виде се пламен и густ дим. Још нема потврде о размјерама штете нити о евентуално повријеђеним особама.
У руском граду Јарослављу у ноћи између понедјељка и уторка, 3. новембра, избио је пожар у рафинерији нафте „Славнефт-ЈАНОС“, једној од пет највећих у Русији. Становници су пријавили снажне експлозије и најмање три одвојена жаришта унутар индустријског комплекса, преносе украјински медији.
У Јарославској области је прије експлозија било проглашено упозорење на опасност од дронова. Телеграм канал „Еxиленова+“ објавио је снимке на којима се виде пламен и густ дим, док је руски медиј „АСТРА“, анализом снимака очевидаца, лоцирао пожар у кругу рафинерије на Московском проспекту. За сада није потврђено који дио постројења је оштећен нити да ли је производња обустављена.
Yaroslavl https://t.co/hyVFhqMSWl— Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 3, 2026
Рафинерија се налази око 250 километара сјевероисточно од Москве и може да преради око 15 милиона тона сирове нафте годишње, односно приближно 300.000 барела дневно. Производи бензин, дизел, авионско гориво, мазут и мазива, а међу њеним купцима су аеродроми и предузећа руске одбрамбене индустрије.
Према наводима канала „Еxиленова+“, ово је пета узастопна ноћ у којој су пријављени напади на руску нафтну инфраструктуру. Претходних дана извјештавано је о нападима на рафинерије у Новокујбишевску, Уфи и Кстову, као и на нафтну станицу у Самарској области.
Рафинерија у Јарослављу већ је била мета украјинских снага. Украјински Генералштаб је 17. септембра саопштио да је у тадашњем нападу оштећена јединица за примарну прераду нафте АВТ-3.
(Аваз)
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