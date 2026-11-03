Американци напали, експлозије у Ирану

Аутор:АТВ редакција
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Америчка војска извела је ограничене нападе на иранско острво Кешм, потврдила су за Си-Ен-Ен тројица америчких званичника. Нападе су описали као одбрамбену акцију чији је циљ заштита америчких снага и имовине у региону.
Један од званичника изјавио је да је амерички напад услиједио након што је Иран отворио ватру на амерички авион. Чини се да није ријеч о великој борбеној операцији о којој су амерички званичници раније размишљали. Волстрит џурнал (Wall Street Journal), који је први објавио вијест о операцији, извијестио је да су слични напади извођени и раније, али у тајности.
„Ово је била одбрамбена мјера због тога што су Иранци употријебили ракете земља-ваздух против америчке имовине“, навео је други амерички званичник. Ипак, нова војна акција уочи изборног дана подсјетник је на то да ситуација с Ираном још није разријешена и да је могућност наставка борби и даље врло реална.
Особа упозната са ситуацијом рекла је да је администрација намјерно прећутала напад како не би оставила утисак да је ријеч о већој акцији него што је заправо била. Додала је да је циљ удара био заштита америчке имовине у региону.
Иранска новинска агенција Фарс, блиска властима, извијестила је да се у раним јутарњим часовима уторка по локалном времену на острву Кешм чуло „неколико експлозија“. Експлозије су чули и становници оближњег острва Хенгам, као и лучког града Бандар Абаса.
Острво Кешм удаљено је око 22 километра од Бандар Абаса и има важну улогу у настојањима Ирана да задржи контролу над саобраћајем кроз Ормуски мореуз, кључну руту за снабдијевање свијета енергентима. Прије почетка рата тим мореузом свакодневно је пролазило око 20 милиона барела нафте. Америчка војска већ је раније током рата нападала то острво.
Напад се догодио након што је амерички предсједник Доналд Трамп поручио да дипломатски контакти с Техераном и даље трају. На друштвеним мрежама написао је да би договор „могао бити постигнут“.
Трамп се у интервјуу за Фокс њуз (Fox News), емитованом синоћ, није директно осврнуо на извјештаје о новим нападима у Ирану. Међутим, рекао је да би САД „можда морале напасти“ планину Пикакс (Pickaxe), сумњиву подземну нуклеарну локацију на којој је, према процјенама Израела, Техеран складиштио дио залиха обогаћеног уранијума и напредне центрифуге за обогаћивање.
🚨JUST NOW: Trump said on Hannity, "now we might have to go after Pickaxe [Mountain], but that's not a big deal." https://t.co/bwZggJElPz— Daily Caller (@DailyCaller) November 3, 2026
„То није никакав велики проблем. То можемо буквално урадити за један сат. У реду, чим пожелимо, у било којем тренутку“, истакао је Трамп. Амерички предсједник више је пута од почетка рата спомињао могућност таквог напада. У јулу је изјавио да ће САД вјероватно „врло скоро“ напасти планину Пикакс.
Ирански врховни вођа Моџтаба Хамнеи још је у суботу упозорио да ће на сваки нови велики напад Иран одговорити „без географских ограничења“. Високи безбједносни званичник у Техерану рекао је за Си-Ен-Ен да би Иран у том случају покушао да гађа инфраструктуру која превазилази нафтна постројења, укључујући и ону повезану с вјештачком интелигенцијом.
Трамп је раније овог мјесеца рекао да САД неће напасти Иран прије међуизбора, али није потврдио нити искључио могућност наставка напада након њих. Због тога су становници Блиског истока и даље у неизвјесности. У интервјуу за Фокс њуз Трамп је уопштено бранио одлуку о покретању рата против Ирана и сугерисао да у посљедње вријеме није било борби.
„Ми не водимо рат. Сви говоре: 'У рату сте!' Па када смо посљедњи пут ишта испалили? Ово није рат, ово је врло благ сукоб... Ово није рат који је у току. Не бјесни никакав рат. То би се могло догодити ако не постигну договор, али они јако желе договор и постоје врло добри изгледи да ћемо га постићи“, рекао је Трамп.
Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс изјавио је да су САД и Иран „остварили одређени напредак“ у настојањима да пронађу излаз из рата.
„Иранци су увијек помало непредвидиви, а предсједник често говори да задржава могућност војног и невојног дјеловања. Но, свакако смо остварили одређени напредак. Видјећемо можемо ли постићи још више“, поручио је Венс.
Додао је да је непосредно прије тога разговарао с предсједником о рату и да обојица имају „прилично добар осјећај“ у вези с могућношћу постизања договора.
Цијене нафте порасле су рано јутрос на азијским тржиштима након што је објављена вијест о нападу на острво Кешм. Прије тога цијене су снажно падале док су инвеститори процјењивали најновија дешавања у дипломатским преговорима између САД и Ирана.
Упркос томе, цијене бензина и дизела у САД могле би достићи највише нивое икада забиљежене на дан избора у историји Сједињених Америчких Држава.
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