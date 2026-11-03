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Американци бирају нове конгресмене, 35 сенатора и 36 гувернера

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03.11.2026 06:55

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Свитање на Капитол хилу у Вашингтону, у понедјељак, 2. новембра 2026. године, дан уочи избора на половини предсједничког мандата, који ће одредити политичку контролу над Конгресом.
Фото: Таnjug/AP Photo/J. Scott Applewhite

У Сједињеним Америчким Државама одржавају се избори на којима ће грађани бирати свих 435 чланова Представничког дома Конгреса, 35 сенатора, а у 36 савезних држава и гувернере.

Према подацима Универзитета на Флориди, своје право гласа прије изборног дана искористило је око 54,5 милиона бирача.

Републиканци тренутно у Представничком дому имају тијесну већину од 218 мјеста, док контролишу и Сенат са 53 сенатора.

На овим изборима требало је да буду изабрана 33 сенатора, али ће се на ванредним изборима бирати и представници Флориде и Охаја, који ће замијенити америчког државног секретара Марка Рубија и потпредсједника САД Џеј Ди Венса.

Од 35 мјеста у Сенату о којима се одлучује у уторак, 22 тренутно држе републиканци, а 13 демократе. Предвиђа се да ће исход избора за Сенат зависити од резултата у Аљасци, Ајови, Канзасу, Мејну, Мичигену, Охају и Тексасу.

У садашњем сазиву демократе у тих седам савезних држава имају сенатора само из Мичигена. Да би имале шансу да преузму контролу над Горњим домом Конгреса, мораће да задрже мјеста која тренутно имају у 13 држава и побиједе републиканце у још четири државе.

Посљедње анкете показују да демократе воде у пет од седам држава чији би резултати могли да одлуче о контроли над Сенатом – Канзасу, Мејну, Охају, Тексасу и Аљасци.

Стручњаци су, међутим, више пута упозоравали да су анкете у прошлости знале да погријеше. Ипак, истичу да би побједе у неколико од тих седам држава представљале значајан успјех за демократе, посебно имајући у виду да су посљедњи пут имале сенатора из Канзаса 1932, а из Тексаса 1988. године.

(РТС)

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Доналд Трамп

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Вашингтон

гласање

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