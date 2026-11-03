Нова хеликоптерска несрећа: Судар двије летјелице, једна особа погинула

Аутор:АТВ редакција
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Индијски туриста погинуо је у судару два хеликоптера у регији Монт Евереста у Непалу, рекао је полицијски службеник Мукеш Синг.
До несреће је дошло када су се судариле лопатице ротора два хеликоптера док су слијетали на хелиодром Фериче у 8.11 часова по локалном времену, рекао је Синг агенцији ДПА.
Четрдесетседмогодишњак из јужне индијске државе Тамил Наду био је путник у хеликоптеру компаније "Фиштејл ер" у којем су била два путника и пилот.
One person was reportedly killed after two helicopters collided while landing in eastern Nepal.
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Он је погинуо на лицу мјеста, док је други путник Новозеланђанин хеликоптером пребачен у Катманду на лијечење, рекао је Синг.
Непал је посљедњих година забиљежио десетине авионских несрећа, углавном због тешког терена и лоше безбједности у авијацији.
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