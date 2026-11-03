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Нова хеликоптерска несрећа: Судар двије летјелице, једна особа погинула

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03.11.2026 08:15

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Нова хеликоптерска несрећа: Судар двије летјелице, једна особа погинула

Индијски туриста погинуо је у судару два хеликоптера у регији Монт Евереста у Непалу, рекао је полицијски службеник Мукеш Синг.

До несреће је дошло када су се судариле лопатице ротора два хеликоптера док су слијетали на хелиодром Фериче у 8.11 часова по локалном времену, рекао је Синг агенцији ДПА.

Четрдесетседмогодишњак из јужне индијске државе Тамил Наду био је путник у хеликоптеру компаније "Фиштејл ер" у којем су била два путника и пилот.

Он је погинуо на лицу мјеста, док је други путник Новозеланђанин хеликоптером пребачен у Катманду на лијечење, рекао је Синг.

Непал је посљедњих година забиљежио десетине авионских несрећа, углавном због тешког терена и лоше безбједности у авијацији.

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Тагови :

Хеликоптер

Индија

несрећа

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