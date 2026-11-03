Си Ђинпинг понудио помоћ у рјешавању изазова на Блиском истоку

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Кинески предсједник Си Ђинпинг понудио је данас помоћ у рјешавању изазова на Блиском истоку и обезбјеђивању сигурног пролаза за бродове кроз Ормуски мореуз.
Понуда је изнета током посете оманског султана Пекингу, у тренутку када се обе земље суочавају са посљедицама америчког рата против Ирана, пренела је агенција Блумберг.
"Заливски регион на Блиском истоку не би смио да постане поприште ривалства великих сила или геополитичке конфронтације", изјавио је Си током састанка са оманским султаном Хајтамом бин Тариком у Пекингу, јавила је Синхуа.
Си је додао да је Кина спремна да понуди идеје и решења за превазилажење безбедносних проблема у том региону.
У заједничком саопштењу, које је пренијело кинеско Министарство спољних послова, наводи се да је потребно успоставити нормалну и безбједну пловидбу кроз Ормуски мореуз.
Ова прва посјета шефа државе Омана, од успостављања дипломатских односа султаната са Кином 1978. године, догодила се у вријеме појачаних регионалних тензија.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да би САД могле да наставе са нападима на Иран након средњорочних избора који се одржавају у уторак.
Евентуални повратак сукобима погодио би Оман, који покушава да постигне договор са својим сусједом о пловидби кроз Ормуски мореуз, као и Кину, која је пре рата купувала око 90 одсто иранског извоза нафте, преноси Блумберг.
Иако се чини да се извоз енергената из Персијског залива последњих мјесеци опоравио, доток иранске сирове нафте, коју су користиле поједине приватне кинеске рафинерије, готово је потпуно пресушио. Разлог за то је америчка поморска блокада, чији је циљ да изврши притисак на Техеран и примора га на повратак за преговарачки сто.
Током састанка, Си је позвао на дубљу енергетску сарадњу и чвршће везе у области трговине, инвестиција и вјештачке интелигенције.
Ванредни професор политичких наука на Националном универзитету у Сингапуру, Џа Јан Чонг, изјавио је да забринутост за регионалну безбједност и поузданост америчких обавеза подстичу заливске државе да размотре ближе односе са Кином.
"Пекинг већ неко вријеме настоји да унапреди своје везе у региону Залива. Потреба да се обезбиједи приступ енергентима, у условима трајне нестабилности око мореуза Ормуз, даје додатни подстицај Пекингу да учврсти своје везе у том региону", рекао је Чонг.
Кина ће почетком новембра упутити свог специјалног изасланика за питања Блиског истока у Иран, Оман и Саудијску Арабију, изјавила је данас на редовном брифингу за новинаре портпаролка Министарства спољних послова Мао Нинг.
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