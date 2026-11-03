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Познат идентитет страдалих у паду авиона: Погинуо брачни пар с дјецом (2 и 4), дадиља и пилот (20)

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03.11.2026 07:25

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Познат идентитет страдалих у паду авиона: Погинуо брачни пар с дјецом (2 и 4), дадиља и пилот (20)
Фото: Aki Kuusisto via AP

Породице су идентификовале осам од девет особа погинулих у недјељу у паду авиона „Лирџет 60“ на Флориди, међу њима брачни пар из Тексаса са дјецом од двије и четири године. Национални одбор за безбједност саобраћаја (НТСБ) има одређене доказе да је авион почео да се распада прије удара.

Авион је летио из Остина у Тексасу према Бахамима када се срушио на „Милитари трејл“, једну од главних саобраћајница у Гринекрису у округу Палм Бич, оставивши за собом огроман кратер. Према подацима странице „Еј-Ди-Би-Ес Ексчејнџ“, у посљедњем минуту прије него што је сигнал нестао, авион је изгубио око 8.200 метара висине.

Амерички Национални одбор за безбједност саобраћаја (НТСБ) саопштио је у понедјељак да је једна особа на земљи повријеђена у ногу, иако су званичници првобитно наводили да повријеђених на земљи нема, пише „Си-Ен-Ен“.

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Породица са дјецом и дадиља

Власти још нису званично објавиле имена погинулих, али су породице идентификовале осам жртава. Међу њима су Адам Робинсон и Хелен Шарп са дјецом Емом (4) и Чарлијем (2).

„Био је то тежак ударац. У авиону су нам били кћерка, њен муж и двоје унучади“, рекао је за „Палм Бич пост“ отац Хелен Шарп, Дадли Шарп.

Пар је живио између Аспена у Колораду и Остина у Тексасу. Робинсон је био технолошки предузетник, суоснивач платформе за маркетинг путем електронске поште „Робли“, а Шарп се бавила односима с јавношћу и керамиком.

Погинула је и Анита Марија Четина, која је била дадиља дјеце.

„Она је заиста била дио породице“, наводи се у саопштењу породице.

У авиону су биле и Рејчел Рид и Чарми Фер. Није познато у каквој су биле вези са породицом Робинсон, али се и њих саопштење сјећа с много топлине.

Пилотску дозволу добила прије возачке

Породица је као копилота идентификовала двадесетогодишњу Наталију Гадељу Филгеирас, рођену на Флориди у породици поријеклом из Бразила. Подаци о другом пилоту нису објављени.

„Била је јако добра дјевојка, одговорна и вриједна. Била је копилот и није могла да доноси одлуке“, рекла је њена мајка Камила Гадеља Кортелети за „Си-Ен-Ен Бразил“.

Пилотску дозволу добила је са 17 година, прије него што је положила возачки испит. Према ријечима породице, завршила је школу летења „Американ флајерс“ и имала више од 1.300 сати лета. Бивши играч НФЛ-а Џо Миксон објавио је на мрежи Икс да је прошлог мјесеца летио управо тим „Лирџетом“ са истим пилотима.

Најтежи проблем извлачење олупине

Прије пада Филгеирас је контроли лета јавила да је дошло до залеђивања, да је температура ваздуха минус 47 степени Целзијуса и да су присутне умјерене турбуленције које су бацале авион и до 213 метара. Затражила је да се попну на већу висину, а недуго затим прогласила је стање опасности. Авион је тада падао брзином већом од 6.000 метара у минути.

Временски услови један су од главних праваца истраге, рекао је члан НТСБ-а Том Чепмен. Авион је неколико минута прије пада прошао кроз јачу олујну ћелију, али још није јасно да ли је то допринијело несрећи.

„Имамо одређене доказе да се авион распадао прије удара. То још покушавамо да утврдимо. Могуће је да ћемо дијелове авиона пронаћи на одређеној удаљености од мјеста пада“, казао је Чепмен.

Виши истражитељ НТСБ-а Тим Монвил рекао је да ће највећа препрека бити извлачење главног дијела олупине из кратера на путу. Према евиденцији одржавања, у авиону је био уграђен уређај за снимање разговора у пилотској кабини, али није јасно да ли се налазио у њему и током лета.

Авион је регистрован на фирму из Делавера, а њиме је управљала компанија „Аурора авиејшн“ под именом „Апeр џетс“. Према подацима Фондације за безбједност летења, ово је најсмртоноснија несрећа авиона „Лирџет 60“, а према евиденцији НТСБ-а друга најсмртоноснија авионска несрећа у САД ове године.

Око 600 становника оближњег насеља мобилних кућица смјештено је у два склоништа јер је улаз у насеље блокиран. Прелиминарни извјештај НТСБ-а очекује се у року од 30 дана, а коначни извјештај са могућим узроцима могао би бити завршен за једну до двије године, преноси Кликс.

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Флорида

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несрећа

Авионска несрећа

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