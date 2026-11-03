Аутор:АТВ редакција
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Скандал у вези са откривањем мучилишта у близини Кијева попримио је свјетске размјере, изјавио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
„Очигледно је да је скандал већ попримио прилично широке међународне размјере“, рекао је Песков новинарима, одговарајући на молбу да прокоментарише овај инцидент.
Европске институције чине све што је у њиховој моћи како би заштитиле Украјину од скандала, укључујући и оне у вези са откривањем мучилишта у близини Кијева, указао је портпарол Кремља.
У Кремљу су изјавили да ће се проблеми са мобилизацијом у редове Оружаних снага Украјине само продубљивати и поручили онима који не желе да служе у украјинској војсци да се предају руским војницима.
„У цјелини, очигледно је сљедеће: кијевски режим суочава се са веома озбиљним потешкоћама када је ријеч о људима који желе да наставе да се боре за интересе тог режима. Нема довољно људи за мобилизацију, велики је број дезертера, као и тешко рањених који не могу да наставе службу. Ови проблеми са људством добро су познати“, казао је Песков.
Он је на тај начин прокоментарисао ситуацију са мобилизацијом у Украјини, а посебно скандал који се распламсава у вези са приватном кућом која је, према писању медија, претворена у незванични затвор за насилно мобилисане мушкарце.
На питање да ли Русија може да помогне онима који не желе да се боре за кијевски режим, Песков је одговорио:
„Они који не желе да се боре за кијевски режим могу да се предају нашим војницима“.
Портпарол руског предсједника истакао је да су „ови проблеми са људством добро познати не само нашим стручњацима већ и посматрачима широм свијета“.
„Према оцјени стручњака, очигледно је да ће се обим ових проблема само повећавати“, закључио је он.
Подсјетимо, у понедјељак је украјинска новинска агенција УНИАН извијестила да наоружани мушкарци држе око 40 људи у подруму куће у селу Петропавловска Боршчаговка у Кијевској области.
У Петропавловској Боршчаговки, у близини Кијева, откривен је објекат Националне гарде Украјине у којем су, према наводима медија, незаконито држани и мучени мушкарци, међу којима и они које су претходно привели припадници регрутационих центара.
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Према објављеним информацијама, у подруму куће налазило се око 25 људи, а првобитно се говорило о чак 40. Четворица су пребачена у болницу, док је међу наводним жртвама био и четрнаестогодишњи дјечак са вишеструким повредама.
Случај је изазвао протесте локалног становништва, који су прерасли у сукобе са снагама безбједности. Употријебљени су сузавац, петарде и димне бомбе, а пријављени су и пуцњи.
Командант Националне гарде Украјине Александар Пивњенко потврдио је да је објекат користила његова служба, али је тврдио да је ријеч о привременом пункту за смјештај и провјеру мобилисаних и војника који су самовољно напустили јединице.
Шеф кабинета Владимира Зеленског Кирило Буданов признао је да у Украјини постоји много кућа попут оне у Кијевској области, у чијем је подруму дуже вријеме насилно држано неколико десетина људи.
Случај је поново скренуо пажњу на насилне методе мобилизације у Украјини и оптужбе о отмицама, незаконитом задржавању и мучењу људи. Украјински посланик Артјом Дмитрук тврди да је ријеч о ширем проблему мобилизационог система.
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