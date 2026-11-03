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Инциденти широм Европе: Више авиона присилно слетјело због дојава о бомбама

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03.11.2026 13:51

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Авион је направа за летење чврсте конструкције. Састоји се из тијела , опреме и погона.
Фото: pexels/Michael Pointner

Низ дојава о бомбама данас је изазвао узбуну у европском ваздушном саобраћају.

Два путничка авиона принудно су слетјела и прегледана у Варшави, а трећи у Мурсији у Шпанији.

Према бугарским медијима, због пријетње бомбом у Софију је слетио и авион из Израела.

Инциденти су услиједили дан након што је авион „Виз ера“ на лету из Лондона морао принудно да слети у Будимпешту уз пратњу мађарског борбеног авиона.

Засад нема потврде да је у било којем од авиона пронађена бомба.

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Тагови :

авион

Европа

дојава о бомби

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