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Јак земљотрес погодио Крит

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03.11.2026 13:15

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земљотрес пукотине напукао зид
Фото: Pexel/barış erkin

Земљотрес магнитуде 4.3 степени Рихтера забележен је у уторак, 3. новембра 2026 у 12:03 часова, на подручју острва Крит у Грчкој.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју 150 километара југоисточно од Хераклиона.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.

zemil

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За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

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Тагови :

Земљотрес

Крит

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