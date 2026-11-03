Јак земљотрес погодио Крит

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Земљотрес магнитуде 4.3 степени Рихтера забележен је у уторак, 3. новембра 2026 у 12:03 часова, на подручју острва Крит у Грчкој.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју 150 километара југоисточно од Хераклиона.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
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За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
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