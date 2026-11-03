Хакери поново напали фрижидере, овај пут у грчкој месници

Аутор:АТВ редакција
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Месница у атинској четврти Кифисија била је мета хакерског напада током којег су нападачи даљински преузели контролу над расхладним системом.
Према писању грчких медија, температуру у хладњацима подесили су на чак 150 степени Целзијусових.
Власник меснице Гиоргос Боумпас изјавио је да су запослени проблем примијетили у раним јутарњим часовима, по доласку на посао. У почетку су посумњали на квар опреме и позвали сервисера, али је техничар након прегледа утврдио да је ријеч о хакерском нападу.
Власник је накнадно појаснио да се хладњаци нису стварно загријали на 150 степени, већ да је та вриједност била постављена у систему. Стварна температура порасла је на око 17 степени, преноси грчки портал Зоугла.
„Поставили су хладњаке на 150 степени Целзијусових. Нисмо могли ручно да интервенишемо јер нисмо имали приступ систему“, рекао је Боумпас.
Додао је да је техничару било потребно око два часа да поново успостави контролу над уређајима.
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Према ријечима власника, сервисер га је обавијестио да су слични инциденти забиљежени у још два пословна објекта на том подручју. Боумпас је навео да су погођени објекти, укључујући и његову месницу, користили услуге исте спољне компаније за одржавање и заштиту расхладних система.
Истакнуо је да старији расхладни уређаји са класичним моторима нису били захваћени нападом. Мета су били искључиво новији модели опремљени бежичном мрежном везом.
Након инцидента, месница је искључила Wi-Fi везу, док је сервисер задужен за проналажење трајног рјешења за заштиту система.
Ово није први такав случај. У октобру су хакери преузели контролу над расхладним системима у стотинама француских супермаркета, због чега су се поквариле велике количине хране.
Почетком новембра слични инциденти забиљежени су у Белгији, Луксембургу, Шведској, Ирској, Холандији, Естонији и Финској. У појединим трговинама температура је била подешена на чак 50 степени.
Савремени расхладни системи често су повезани на интернет, што омогућава њихово даљинско одржавање и управљање. Уколико хакери искористе безбједносне пропусте, могу да промијене поставке уређаја или активирају функцију присилног одмрзавања, због чега хладњаци престају правилно да расхлађују.
У Француској су откривене рањивости у софтверу за управљање расхладним уређајима, а дио погођене опреме користио је застарјеле верзије програма.
За сада није познато да ли је напад на месницу у Атини повезан са ранијим инцидентима.
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