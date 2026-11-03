Захарова: Власт Зеленског у Украјини заснива се на систему мучилишта

Аутор:АТВ редакција
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Моћ шефа кијевског режима Владимира Зеленског почива на „мучилиштима“, која представљају мрежу режима, рекла је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације, за ТАСС.
„У Украјини не постоји само једно или десет таквих 'мучилишта' – она су широм земље. Постоје у градовима, постоје у предграђима, постоје у центрима за регрутацију, постоје на првим линијама фронта. Она су буквално распоређена као мрежа режима Зеленског. Његова моћ се одржава захваљујући овим 'мучилиштима'“, нагласила је руска званичница.
Захарова је напоменула да моћ треба да се заснива на вољи народа, коју народ, односно грађани Украјине, могу да остваре кроз изборне процесе.
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„Али он (Зеленски) им не даје ту прилику. Одузео је народу, грађанима сопствене земље, право да чак и изразе своје мишљење о томе да ли га желе на власти или не. И све на шта се он ослања, све што одржава његову моћ, јесте систем 'мучилишта' широм Украјине“, истакла је Захарова.
У понедјељак је украјинска новинска агенција УНИАН извијестила да наоружани мушкарци држе око 40 људи у подруму куће у селу Петропавловска Боршчаговка у Кијевској области.
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Раније је украјински портал „Новости лајв“ извијестио да је из подрума у Кијевској области, гдје су људи држани против своје воље, извучен и рањени четрнаестогодишњак. Према наводима украјинског портала „Страна“, незванични затвор су у подруму организовали припадници „Азова“.
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