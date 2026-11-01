Преминуо басиста најпознатије поставе легендарне групе „Азра“

Аутор:АТВ редакција
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Хрватски бас-гитариста Мишо Хрњак, члан најпознатије и најуспјешније поставе загребачког рок бенда „Азра“, преминуо је у 67. години, јавља Хина.
Хрњак се „Азри“ придружио 1979. године, у вријеме формирања њене класичне поставе, коју су, уз њега, чинили Бранимир Џони Штулић и Борис Леинер.
Са групом је учествовао у стварању неких од њених најзначајнијих раних албума: „Азра“ (1980), „Сунчана страна улице“ (1981) и „Филигрански плочници“ (1982).
Учествовао је и у стварању албума „Кад фазани лете“ (1983), али није свирао на цјелокупном материјалу.
„Азру“ је напустио 1982. године, након одласка на одслужење војног рока, послије чега се повукао са професионалне музичке сцене.
Култура
Преминуо Мишо Ковач
Годинама је живио и путовао по Европи, а један од важнијих периода живота провео је у Мађарској, гдје је упознао супругу Уршулу, са којом има петоро дјеце.
Једно вријеме био је повезан са вјерском заједницом „Божја дјеца“, а у Мађарској се посветио породичном животу.
Након готово двије деценије одсуства вратио се музици и поново повезао са некадашњим колегом Борисом Леинером, са којим је основао састав „Леинер и Хрњак“.
Године 2015. објавио је аутобиографију „Срце од злата – приче, али не баш за дјецу“, у којој је описао одрастање, период проведен у „Азри“, однос са Џонијем Штулићем, рок сцену осамдесетих година и живот након одласка из групе.
(Б92)
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