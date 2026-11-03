Аутор:АТВ редакција
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Бојан Кошарац, оптужени за организовани криминал у предмету "Волан", првостепено је осуђен пред Судом БиХ на три године затвора и 10.000 КМ новчане казне.
Новчану казну Кошарац је дужан платити у року од шест мјесеци од изрицања правоснажне пресуде, а у затворску казну ће му бити обрачунато вријеме проведено у притвору.
"Оптуженик је оглашен кривим што је заједно са Милинковић Његославом, покојним П.С. и другим њему познатим особама, у дужем временском периоду од 2015. године до 4.8.2016. године, на територију Босне и Херцеговине, добровољно постао припадник групе за организовани криминал, која је ради континуираног стицања материјалне користи организована ради претходно планираног и договореног: отуђења скупоцјених путничких моторних возила; растављања отуђених возила у дијелове, измјене или уништавања идентификационих ознака на растављеним дијеловима, а потом продаје тако растављених дијелова, те кријумчарења и продаје отуђених возила на територију Републике Србије, при чему су у структури групе као њени припадници вршили кривична дјела на територији оба ентитета и више кантона унутар ФБиХ, те су тако отуђивали возила на територију Кантона Сарајево, Тузланског Кантона, Херцеговачко-неретванског Кантона и Западно-херцеговачког Кантона и шире, на начин да су користећи раније украдено путничко моторно возило тзв. 'Борбењак', на који су претходно постављали лажне регистарске ознаке, или друго возило велике снаге мотора, често наоружани ватреним оружјем, опремљени капама званим фантомка којима су прекривали лице, те радио станицама подешеним на службене полицијске фреквенције како би у отклањању препрека и неометаног отуђења возила могли пратити кретање полицијских службеника, обилазили паркинг просторе, гараже и друга мјеста на којима су грађани остављали своја возила, да би проналаском одговарајућих путничких моторних возила, употребом подесног алата отварали врата туђих моторних возила, а потом их употребом посебне опреме тзв. декодера или уз употребу процесора раније отуђених возила и на друге начине стављали у погон, након чега су одвозили отуђена возила на претходно припремљене скривене локације, након чега су, ради прикривања казненог дјела, извршитеља, поријекла и њихових правих власника, превозили и предавали другим припадницима групе са задатком растављања отуђених возила у дијелове, након чега су исте продавали аутоотпадима и другим особама у Босни и Херцеговини и иностранству, или су ради даљње продаје отуђених возила у Републику Србију, отуђена возила превозили и предавали другим припадницима групе, који су пребацивали отуђена возила преко државне границе – царинске линије, при том избјегавајући мјере царинске и граничне контроле, док су новац прибављен реализирањем планираних и договорених задатака групе дијелили између себе", саопштено је из Суда.
Додаје се да је Кошарцу истовремено одбијена оптужба да је под точкама описаним у одбијајућем дијелу изреке пресуде, починио кривично дјело организовани криминал у вези са кривичним дјелом тешка крађа, те у вези са кривичним дјелом прање новца.
"Истом пресудом, Бојан Кошарац је на темељу чланка 284. точка а) ЗКПБиХ ослобођен оптужбе да је починио кривично дјело организовани криминал из чланка 250. ставак 2. КЗБиХ, у свези са кривичним дјелом напад на службену особу у вршењу послова безбједности из чланка 359. ставак 2. КЗФБиХ, док је на темељу чланка 284. тачка ц) ЗКПБиХ ослобођен оптужбе да је под одређеним тачкама описаним у ослобађајућем дијелу изреке пресуде починио кривично дјело организовани криминал из чланка 250. ставка 2. КЗБиХ, у вези са кривичним дјелом тешка крађа из чланка 287. ставка 1. тачка а) КЗФБиХ и кривичним дјелом кријумчарење из чланка 214. ставка 1. КЗБиХ", кажу у Суду и закључују:
"Истовремено, Суд је донио рјешење којим је према оптуженику продужен притвор одређен ранијим рјешењем Суда, који по овом рјешењу може трајати најдуже 9 (девет) мјесеци, односно до 3.8.2027. године или до нове одлуке Суда".
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