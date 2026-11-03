Прихваћена нагодба: Жексу три године затвора за диловање дроге у Пелагићеву

Аутор:Огњен Матавуљ
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Жељко Танасић (37) звани Жекс осуђен је у Окружном суду у Добоју на три године затвора због диловања дроге.
Пресуда је изречена након што је судско вијеће прихватило споразум о признању кривице који је Танасић закључио са Окружним јавним тужилаштвом у Добоју.
”Оптужени је оглашен кривим због тога што је заједно са С.В., И.Ж., Ц.Л. и М.С. у периоду од 26.11.2025. године до 25.03.2026. године на подручју општине Пелагићево, ради продаје држао, преносио, посредовао у продаји, нудио на продају и продавао супстанце које су проглашене за опојне дроге”, саопштио је Окружни суд у Добоју.
Танасићу је у пресуду урачунато вријеме проведено у притвору од 25. марта ове године, а мјера притвора му је продужена до правоснажности пресуде.
У истом предмету Цвијетин Лазаревић звани Пура раније је осуђен на пет година затвора.
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Пура осуђен на пет година затвора због диловања марихуане и кокаина
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