Убици из Лакташа пет година затвора за разбојништво над конобаром

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
Бојана Вајукића (27) из Лакташа, који издржава 11 годишњу казну због убиства, осуђен је у Окружном суду у Бањалуци на пет година затвора због разбојниотва над Србољубом Ћућуном кога је претукао и украо му 70 КМ, новчаник и банковну картицу.
У поновљеном поступку Вајукић је оглашен кривим за разбојништво, иако је раније био осуђен и за противправно лишење слободе и оштећење туђе ствари, али је ту пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и поступак вратио на ново суђење.
Разбојништво се догодило у ноћи између 18. и 19. децембра 2018. године. У оптужници се наводило да је Вајукић пијан, са 1,36 промила алкохола у крви, аутомобилом ”голф” пресрео Ћућуна. у Милошевцима код Лакташа и ударио у његов ”мерцедес”. Затим је изашао из аута претукао жртву, нагурао га у свој аутомобил и украо му 70КМ и новчаник са банковном картицом.
Хроника
Ćućun: Vajukić me udarao, gubio sam svijest
Током суђења Ћућун је испричао да Вајукића познаје и да га је напао зато што је критичне ноћи одбио да му послужи пиће у кафићу у којем је радио као конобар. Вајукић је тада отишао из кафића, да би се потом вратио и почео да галами и провоцира друге госте, па му је Србољуб рекао да напусти кафић. Када је Србољуб, иза поноћи кренуо кући, Вајукић га је пресрео на путу.
Осим казне затвора, Вајукић је пресудом дужан да Србољубу Ћ. исплати 70 КМ, те му је одузета банковна картица коју је украо. За надокнаду штете оштећени је упућен на парницу. Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.
Богдан Вајукић раније је правоснажно осуђен на 11 година због убиства Гојка Веселића (76) у Кољанима код Лакташа. У пресуди се наводило да је Веселића претукао насмрт у његовој кући 24. јануара 2021. године.
Хроника
Убио старца и тијело бацио у бунар, Вајукићу 11 година затвора
Вајукић је неколико сати након злочина ухапшен, али не због убиства, већ због покушаја крађе у сусједној кући. Будући да се за убиство још није ни знало Вајукић се сутрадан, након што је пуштен из полиције, вратио се на мјесто убиства и уклонио трагове злочина. Са жртве је скинуо одјећу и тијело бацио у бунар поред куће.
Хроника
Vajukiću deset godina, porodica Veselića u suzama: "Bolje da su ga oslobodili"
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму