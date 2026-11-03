Logo

Убици из Лакташа пет година затвора за разбојништво над конобаром

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
03.11.2026 11:55

Коментари:

0
Убици из Лакташа пет година затвора за разбојништво над конобаром

Бојана Вајукића (27) из Лакташа, који издржава 11 годишњу казну због убиства, осуђен је у Окружном суду у Бањалуци на пет година затвора због разбојниотва над Србољубом Ћућуном кога је претукао и украо му 70 КМ, новчаник и банковну картицу.

У поновљеном поступку Вајукић је оглашен кривим за разбојништво, иако је раније био осуђен и за противправно лишење слободе и оштећење туђе ствари, али је ту пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и поступак вратио на ново суђење.

Жртву напао јер је одбио да му послужи пиће

Разбојништво се догодило у ноћи између 18. и 19. децембра 2018. године. У оптужници се наводило да је Вајукић пијан, са 1,36 промила алкохола у крви, аутомобилом ”голф” пресрео Ћућуна. у Милошевцима код Лакташа и ударио у његов ”мерцедес”. Затим је изашао из аута претукао жртву, нагурао га у свој аутомобил и украо му 70КМ и новчаник са банковном картицом.

Default Image

Хроника

Ćućun: Vajukić me udarao, gubio sam svijest

Током суђења Ћућун је испричао да Вајукића познаје и да га је напао зато што је критичне ноћи одбио да му послужи пиће у кафићу у којем је радио као конобар. Вајукић је тада отишао из кафића, да би се потом вратио и почео да галами и провоцира друге госте, па му је Србољуб рекао да напусти кафић. Када је Србољуб, иза поноћи кренуо кући, Вајукић га је пресрео на путу.

Осим казне затвора, Вајукић је пресудом дужан да Србољубу Ћ. исплати 70 КМ, те му је одузета банковна картица коју је украо. За надокнаду штете оштећени је упућен на парницу. Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Врховном суду Републике Српске.

Убио старца и тијело бацио у бунар

Богдан Вајукић раније је правоснажно осуђен на 11 година због убиства Гојка Веселића (76) у Кољанима код Лакташа. У пресуди се наводило да је Веселића претукао насмрт у његовој кући 24. јануара 2021. године.

Богдан Вајукић

Хроника

Убио старца и тијело бацио у бунар, Вајукићу 11 година затвора

Вајукић је неколико сати након злочина ухапшен, али не због убиства, већ због покушаја крађе у сусједној кући. Будући да се за убиство још није ни знало Вајукић се сутрадан, након што је пуштен из полиције, вратио се на мјесто убиства и уклонио трагове злочина. Са жртве је скинуо одјећу и тијело бацио у бунар поред куће.

Default Image

Хроника

Vajukiću deset godina, porodica Veselića u suzama: "Bolje da su ga oslobodili"

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Богдан Вајукић

Разбојништво

пресуда

Окружни суд Бањалука

Коментари (0)

Више из рубрике

Несрећа на магистралном путу Бањалука- Прњавор: Ауто завршило на крову!

Хроника

Несрећа на магистралном путу Бањалука-Прњавор: Ауто завршило на крову!

1 ч

0
Полиција Републике Српске

Хроника

Ухапшен мушкарац из Лакташа: Оштетио туђе возило и показивао да носи пиштољ

2 ч

0
Приједор киша

Хроника

Приједорчанин осумњичен да је проневјерио новац ЗЕВ-а

3 ч

0
Диплома факултет студије

Хроника

Посао који обећава: Фалсификованом дипломом средње школе покушао отворити фирму

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима