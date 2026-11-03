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Посао који обећава: Фалсификованом дипломом средње школе покушао отворити фирму

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03.11.2026 09:43

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Диплома факултет студије
Фото: Pexels

Полицајци у Сребреници поднијели су ОЈТ у Бијељини извјештај против М.А. због сумње да је приликом подношења захтјева за регистрацију фирме приложио фалсификовану диплому средње школе.

"Полицијски службеници Полицијске станице Сребреница поднијели су Окружном јавном тужилаштву у Бијељини – Подручна канцеларија Сребреница Извјештај о почињеном кривичном дјелу „Фалсификовање исправе“ из члана 347. Кривичног законика Републике Српске против лица иницијала М.А. са подручја Сребренице", саопштено је из полиције.

Он се сумњичи да је у јануару 2024. године, приликом подношења захтјева за регистрацију привредне дјелатности надлежној општинској управи, приложило диплому средње школе за коју се сумња да је фалсификована, користећи је као вјеродостојну исправу, а све с циљем доказивања испуњености прописаних услова за регистрацију дјелатности.

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Тагови :

falsifikovanje diploma

Сребреница

извјештај

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