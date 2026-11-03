Посао који обећава: Фалсификованом дипломом средње школе покушао отворити фирму

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Полицајци у Сребреници поднијели су ОЈТ у Бијељини извјештај против М.А. због сумње да је приликом подношења захтјева за регистрацију фирме приложио фалсификовану диплому средње школе.
"Полицијски службеници Полицијске станице Сребреница поднијели су Окружном јавном тужилаштву у Бијељини – Подручна канцеларија Сребреница Извјештај о почињеном кривичном дјелу „Фалсификовање исправе“ из члана 347. Кривичног законика Републике Српске против лица иницијала М.А. са подручја Сребренице", саопштено је из полиције.
Он се сумњичи да је у јануару 2024. године, приликом подношења захтјева за регистрацију привредне дјелатности надлежној општинској управи, приложило диплому средње школе за коју се сумња да је фалсификована, користећи је као вјеродостојну исправу, а све с циљем доказивања испуњености прописаних услова за регистрацију дјелатности.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
16 ч0
Хроника
16 ч0
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму