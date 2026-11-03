Удес код Градишке: Једна особа тешко повријеђена, превезена на УКЦ

Аутор:АТВ редакција
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Једна особа је тешко повријеђена у саобраћајној незгоди која се догодила јуче у Градишци, саопштено је из ПУ Градишка.
Како наводе, до незгоде је дошло око 19:50 након што је теретно возило слетјело са пута.
"У граду Градишка 02.11.2026. године у 19,50 часова догодила се саобраћајна незгода слијетањем теретног возила марке „Fiat“ са коловоза, којим је управљало лице Ж.М. из Градишке.
Сувозач Т.Г. из Градишке задобио је тешке тјелесне повреде, те је исто превезено на Универзитетски клинички центар Републике Српске у Бањалуци ради указивања љекарске помоћи", наводе из полиције.
Увиђај на лицу мјеста извршили су полицијски службеници Полицијске станице за безбједност саобраћаја Градишка.
О наведеном догађају обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бања Лука који се изјаснио да постоје елементи кривичног дјела „Угрожавање јавног саобраћаја“, те да се против Ж.М. достави извјештај о почињеном дјелу.
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