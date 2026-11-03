Несрећа на магистралном путу Бањалука- Прњавор: Ауто завршило на крову!

Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу Бањалука- Прњавор догодила се саобраћајна несрећа, јављају возачи.
Како јављају возачи у једној Вибер групи, један аутомобил се преврнуо.
У овом тренутку информација о повријеђенима као ни причињеној штети нема.
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