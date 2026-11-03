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Несрећа на магистралном путу Бањалука-Прњавор: Ауто завршило на крову!

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03.11.2026 11:54

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Несрећа на магистралном путу Бањалука- Прњавор: Ауто завршило на крову!
Фото: Društvene Mreže

На магистралном путу Бањалука- Прњавор догодила се саобраћајна несрећа, јављају возачи.

Како јављају возачи у једној Вибер групи, један аутомобил се преврнуо.

У овом тренутку информација о повријеђенима као ни причињеној штети нема.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Полиција

повријеђени

Материјална штета

Бањалука

Прњавор

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