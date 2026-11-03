Ухапшен мушкарац из Лакташа: Оштетио туђе возило и показивао да носи пиштољ

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац из Лакташа чији су иницијали Н.Б. ухапшен је и одузет му је пиштољ са муницијом, након што је због несугласица у саобраћају оштетио возило другог возача и показао му да носи оружје.
Он је осумњичен да је јуче починио кривична дјела оштећење или одузимање туђе ствари, недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја, као и за угрожавање сигурности, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци који се изјаснио да је ријеч о кривичним дјелима.
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