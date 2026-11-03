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Ухапшен мушкарац из Лакташа: Оштетио туђе возило и показивао да носи пиштољ

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03.11.2026 11:17

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Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Мушкарац из Лакташа чији су иницијали Н.Б. ухапшен је и одузет му је пиштољ са муницијом, након што је због несугласица у саобраћају оштетио возило другог возача и показао му да носи оружје.

Он је осумњичен да је јуче починио кривична дјела оштећење или одузимање туђе ствари, недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја, као и за угрожавање сигурности, саопштено је из Полицијске управе Бањалука.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци који се изјаснио да је ријеч о кривичним дјелима.

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Подијели:

Тагови :

Лакташи

Полиција Републике Српске

Саобраћајна несрећа

пиштољ

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