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Приједорчанин осумњичен да је проневјерио новац ЗЕВ-а

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03.11.2026 10:08

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Приједор киша
Фото: АТВ

Против Приједорчанина С.Т. поднесен је извјештај Окружном јавном тужилаштву због сумње да је као овлаштено лице проневјерио новац заједнице етажних власника

"Полицијски службеници Полицијске управе Приједор су 03.11.2026. године Окружном јавном тужилаштву Приједор поднијели Извјештај о почињеном кривичном дјелу против лица С.Т. из Приједора због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Проневјера“.

Наведено лице се терети да је у својству лица овлаштеног за заступање Заједнице за управљање зградом у Приједору, у периоду од јуна 2017. године до маја 2026. године, противправно присвојио новац Заједнице у укупном износу од 26.284,30 КМ. Осумњичени је новчана средства подизао са банковног рачуна, без правдања утрошка тих средстава", наводе из ПУ Приједор и додају:

"Извршењем кривичног дјела осумњичени је прибавио противправну имовинску у наведеном износу, оштетивши Заједницу за управљање зградом. "

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Тагови :

Приједор

превара

ПУ Приједор

зграда

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